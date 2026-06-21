Un bărbat din satul Băxani a venit să-i taie lemne fostei concubine, iar apoi a bătut-o

Un bărbat din raionul Soroca a fost condamnat la 135 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității, după ce Judecătoria Soroca a constatat că și-a agresat fosta concubină, provocându-i leziuni calificate drept vătămare ușoară a integrității corporale sau a sănătății. Pe lângă pedeapsa penală, instanța l-a obligat să achite victimei 20.000 de lei în cadrul acțiunii civile.

Sentința a fost pronunțată la 17 iunie 2026 de Judecătoria Soroca, acesta a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 201¹ alin. (1) lit. a) din Codul penal, adică violență în familie.

Potrivit instanței, fapta a avut loc la 23 ianuarie 2026, în jurul orei 18:40, la domiciliul fostei concubine a inculpatului. În urma unui conflict verbal, bărbatul a agresat-o fizic pe femeie.

Raportul de expertiză judiciară a stabilit că victima a suferit o fractură închisă a osului nazal, echimoze la nivelul nasului cu extensie periorbitară și echimoză pe antebrațul stâng. Leziunile au fost calificate drept vătămare ușoară a integrității corporale sau a sănătății, cu dereglare de sănătate de scurtă durată, de până la 21 de zile.

În cadrul ședinței preliminare, inculpatul și-a recunoscut faptele indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să fie desfășurată în baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Acesta a declarat instanței că în ziua incidentului venise la fosta concubină pentru a tăia lemne, iar ulterior, după ce au consumat băuturi alcoolice, între ei s-a iscat o ceartă care s-a transformat în violență.

Partea vătămată a solicitat admiterea acțiunii civile și a cerut o pedeapsă mai aspră pentru inculpat. Procurorul a pledat pentru recunoașterea vinovăției și aplicarea unei pedepse de 135 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Apărarea a cerut aplicarea pedepsei minime.

Instanța a examinat declarațiile părții vătămate, declarațiile martorilor, comunicarea telefonică prin care a fost reclamat cazul, plângerea victimei, procesul-verbal de cercetare la fața locului și raportul de expertiză judiciară.

În sentință, instanța a reținut că acțiunile inculpatului au fost corect calificate drept „violența în familie, adică acțiunea intenționată, comisă de un membru al familiei în privința altui membru al familiei, manifestată prin acțiuni violente, soldate cu vătămare ușoară a integrității corporale sau a sănătății.”

La stabilirea pedepsei, Judecătoria Soroca a ținut cont de caracterul și gradul de pericol social al infracțiunii, de personalitatea inculpatului și de circumstanțele cauzei. Ca circumstanță atenuantă a fost reținută recunoașterea vinovăției, iar circumstanțe agravante nu au fost stabilite. Instanța a mai menționat că inculpatul nu se află la evidența psihiatrică sau narcologică, iar la locul de trai se caracterizează satisfăcător.

Judecătoria a considerat că nu este rațional ca inculpatul să execute o pedeapsă cu închisoarea și a decis aplicarea unei pedepse sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității. Prin sentință, bărbatul a fost recunoscut vinovat și condamnat la 135 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. De asemenea, instanța a admis acțiunea civilă și a dispus încasarea de la acesta, în beneficiul părții vătămate, a sumei de 20.000 de lei.

Totodată, inculpatul urmează să achite statului suma de 768 de lei, reprezentând cheltuieli suportate pentru efectuarea rapoartelor de expertiză judiciară.

Cazul arată că violența în familie nu se limitează la relațiile oficializate prin căsătorie. Legea protejează și persoanele aflate sau care au fost în relații de concubinaj, iar agresiunea fizică produsă în acest context poate atrage răspundere penală, despăgubiri pentru victimă și obligația de a acoperi cheltuielile suportate de stat.