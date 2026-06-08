Fondul pentru Tineri Soroca a susținut 15 proiecte implementate de tineri / VIDEO

Zeci de tineri din municipiul și raionul Soroca au demonstrat că pot contribui activ la dezvoltarea comunităților din care fac parte. În cadrul ediției din acest an a proiectului „Fondul pentru Tineri Soroca”, 15 grupuri de inițiativă au primit sprijin pentru a-și pune în practică ideile și pentru a realiza activități cu impact local.

Proiectele au fost implementate atât în instituții de învățământ, cât și în mai multe localități din raion. Prin intermediul acestora, sute de tineri au participat la activități educative, acțiuni de voluntariat, inițiative de protecție a mediului, promovare a culturii, dezvoltare personală și implicare civică.

Printre beneficiarii granturilor se numără grupuri de inițiativă din municipiul Soroca și din mai multe localități ale raionului:

Grupul de Inițiativă: ”EcoNistreni”, mun. Soroca (Colegiul Mihai Eminescu). Grupul de Inițiativă: ”Tinerii visători și căutători de sens”, sat. Schineni, r-nul Soroca. Grupul de Inițiativă: ”Unitatea X”, mun. Soroca (IPLT Petru Rareș). Grupul de Inițiativă: ”Re-Start”, sat. Rublenița, r-nul Soroca. Grupul de Inițiativă: ”ReCreație”, sat. Băxani, r-nul Soroca. Grupul de Inițiativă: ”Eco-amicii”, sat. Racovăț, r-nul Soroca. Grupul de Inițiativă: ”Consiliul Elevilor din Școala Profesională”, municipiul Soroca. Grupul de Inițiativă: ”Forța Schimbării”, sat. Cosăuți, r-nul Soroca. Grupul de Inițiativă: ”Voci fără frontiere”, mun. Soroca (IPLT Ion Creangă). Grupului de Inițiativă: ”Tineri pentru comunitate”, satul Voloave, r-nul Soroca. Grupul de Inițiativă: ”Vocea tinerilor contează”, satul Șolcani, r-nul Soroca. Grupul de Inițiativă: ”Tradiții pentru viitor”, satul Dubna, r-nul Soroca. Grupul de Inițiativă: ”Inovatorii”, satul Bădiceni, r-nul Soroca. Grupul de Inițiativă: ”Copilărie”, satul Sobari, r-nul Soroca. Grupul de Inițiativă: ”Vatra”, satul Vasilcău, r-nul Soroca.

„Fondul pentru Tineri Soroca” continuă să ofere adolescenților și tinerilor posibilitatea de a se implica activ în viața comunității și de a transforma ideile lor în acțiuni care aduc schimbări pozitive.

Proiectul ”Fondul pentru Tineri Soroca” este implementat de Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA, cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Suedia.