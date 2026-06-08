Femeile puternice din țara mea” – un proiect educațional care a unit elevi din Republica Moldova și România / VIDEO

Pe parcursul anului de studii 2025–2026, elevii claselor a VI-a „C” și a VII-a „B” de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din municipiul Soroca, coordonați de profesoarele Olga Guțu și Elena Alexandrov, au participat la parteneriatul educațional transfrontalier „Femeile puternice din țara mea”.

Proiectul a fost realizat în colaborare cu elevii și profesorii de la Liceul Teoretic „Eremia Grigorescu” și Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” din orașul Mărășești, județul Vrancea, România, coordonați de profesoarele Ana Maria Apostolie și Oana Cristina Dima.

Scopul proiectului a fost promovarea și valorificarea rolului femeilor puternice din societate, evidențiind contribuția acestora în domenii precum educația, cultura, știința, sănătatea și antreprenoriatul. Totodată, activitățile desfășurate au urmărit să inspire tinerele generații să își dezvolte încrederea în sine, spiritul de inițiativă și dorința de implicare activă în comunitate.

Pe parcursul anului școlar, elevii au participat la diverse activități educative și interactive, dând dovadă de responsabilitate, interes pentru cercetare și capacitate de comunicare în limba engleză. Proiectul le-a oferit oportunitatea de a aplica cunoștințele teoretice în contexte practice, stimulând creativitatea, gândirea critică și spiritul inovator. Activitățile centrate pe elev au contribuit la dezvoltarea competențelor de colaborare, comunicare și învățare interculturală, pregătindu-i pentru provocările și oportunitățile societății contemporane.

De asemenea, proiectul a facilitat schimbul de experiență și consolidarea relațiilor dintre elevii și cadrele didactice din Republica Moldova și România. Produsul final al proiectului îl constituie o carte digitală realizată pe platforma Book Creator, în care sunt reflectate rezultatele activităților desfășurate pe parcursul întregului an de studii.

Participanții adresează sincere mulțumiri Programului de parteneriate transfrontaliere „Educație Online fără Hotare” pentru oportunitatea de a desfășura proiecte educaționale comune și de a consolida cooperarea dintre instituțiile de învățământ din cele două țări. Astfel de inițiative contribuie la schimbul de bune practici, la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și la promovarea unei educații moderne, incluzive și de calitate.