Copiii de la Grădinița nr. 17 din Soroca au sărbătorit vara prin jocuri și activități în aer liber / VIDEO

Copiii din grupa a II a inferioară „Romanița” de la Instituția de Educație Timpurie nr. 17 din municipiul Soroca au participat astăzi la activitatea extracurriculară cu genericul „Copilăria înflorește sub soarele verii!”. Evenimentul a adus împreună jocuri, cântece, dansuri și activități desfășurate în aer liber, prin care cei mici au descoperit frumusețea anotimpului de vară.

Pe parcursul activității, preșcolarii au avut ocazia să participe la diverse jocuri interactive și momente recreative, într-o atmosferă plină de voie bună. Prin activitățile organizate, copiii au învățat mai multe despre natură și despre importanța protejării mediului înconjurător.

Cadrele didactice au urmărit să dezvolte spiritul de echipă, cooperarea și prietenia dintre copii, încurajându-i să petreacă timpul în aer liber și să se bucure de frumusețea naturii.

Activitatea a oferit participanților momente de veselie și experiențe care contribuie la dezvoltarea lor armonioasă. Totodată, aceasta a promovat respectul față de mediul înconjurător și importanța petrecerii timpului în natură.

Prin astfel de inițiative, Grădinița nr. 17 continuă să organizeze activități educative și recreative care îi ajută pe copii să învețe prin joacă, să socializeze și să creeze amintiri frumoase alături de colegi și educatori.