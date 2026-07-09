Accident rutier la Soroca: Un șofer a pierdut controlul volanului și s-a izbit într-un microbuz / VIDEO

Polițiștii din Soroca investighează circumstanțele unui accident rutier produs în data de 8 iulie pe o stradă din municipiul Soroca. În accident au fost implicate două mijloace de transport, din fericire, nici o persoană nu a fost rănită.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de Svetlana Talpă, ofiţer de presă al IP Soroca, un bărbat în vârstă de 57 de ani, locuitor al municipiului Soroca, conducea un automobil de marca Opel. La un moment dat, acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar mașina a intrat în coliziune cu un microbuz de marca Ford, condus de un bărbat de 49 de ani.

În urma impactului, automobilul Opel a fost proiectat într-un gard, suferind avarii. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul alcoolscopic, iar rezultatele au arătat că niciunul dintre ei nu consumase alcool înainte de a urca la volan.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs accidentul rutier.