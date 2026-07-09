Ambasadorul Germaniei și reprezentanții GIZ au vizitat Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca după modernizarea instituției / VIDEO

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Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca a fost vizitată, pe 8 iulie 2026, de o delegație oficială condusă de Excelența Sa, Hubert Knirsch , ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, și de Claudia Hermes , directoarea GIZ în Republica Moldova. Vizita a evidențiat rezultatele proiectelor de modernizare implementate cu sprijinul Guvernului German, care au transformat instituția într-un centru cultural și educațional modern.

Din delegație au mai făcut parte reprezentanții GIZ Rudolf Graef, Cristian Dinu Ciubotaru și Igor Neaga, Eva Maria Knirsch, soția ambasadorului, primara municipiului Soroca, viceprimarul responsabil de finanțe și specialiști ai Unității de implementare a proiectelor.

În cadrul vizitei, oaspeții au făcut un tur al bibliotecii și au aflat despre investițiile realizate prin proiectele de dezvoltare. Cu sprijinul financiar al Guvernului German, instituția a beneficiat de reparație capitală, mobilier modern și funcțional, precum și de echipamente tehnice performante, devenind un spațiu accesibil și adaptat nevoilor comunității.

Angajații Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu” au mulțumit Guvernului German pentru susținerea acordată, subliniind că investițiile au contribuit la diversificarea și îmbunătățirea serviciilor oferite utilizatorilor.

Reprezentanții instituției au prezentat și activitățile desfășurate în ultimii ani, demonstrând că biblioteca s-a transformat într-un important centru cultural și informațional pentru municipiul Soroca. Instituția organizează constant evenimente culturale, educaționale și comunitare și se implică în proiecte dedicate dezvoltării locale.

Vizita delegației oficiale a reprezentat o apreciere a rezultatelor obținute în urma modernizării bibliotecii și o reconfirmare a rolului pe care o bibliotecă modernă îl are în dezvoltarea și consolidarea comunității.