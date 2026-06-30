Acorduri pe malul Nistrului: Cum a redevenit Soroca, pentru o seară, inima vie a folkului românesc / GALERIE FOTO

Există seri în care timpul pare să curgă mai lent, iar aerul de vară devine aproape palpabil, încărcat de sensibilitate și sens. O astfel de duminică frumoasă a trăit Soroca, devenind gazda unui eveniment de cultură românească și muzică folk. Sub cerul liber, acolo unde Nistrul șoptește povești vechi, s-a desfășurat ediția a VII-a a Întâlnirilor Folk, sub umbrela tradiționalului Festival „De ce plâng chitarele”.

Pe scena primitoare de la restaurantul „Apollon”, într-o atmosferă caldă, ghidată de prezentatoarea Ludmila Talmazan, spectatorii s-au lăsat purtați de acordurile unor adevărați virtuozi ai chitarei, de pe ambele maluri ale Prutului, și au redescoperit că folkul nu cere lumini sofisticate, ci doar un gând sincer și inimi deschise pentru a lăsa melodiile să vorbească.

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Ceea ce a început în 2019 din viziunea și „încăpățânarea frumoasă” a cantautorului și profesorului Vitalie Bîrgău — ca un tribut adus marilor valori și din dorința de a perpetua acest gen de muzică — a crescut de la an la an. Astăzi, datorită unei punți de prietenie între Vitalie Bîrgău și Anatol Rudei, considerat pe bună dreptate inima folkului sorocean, acest festival continuă să pulseze și să adune în jurul său oameni cu aceleași pasiuni. În folk, poezia și mesajul contează la fel de mult ca linia melodică. Este pasiunea celor care caută sens, adevăr, dor de rădăcini, neam, nostalgie și dragoste povestită liber.

Tinerii au fost cei care au dat startul. Membrii Ansamblului „Punctul pe I” din Drochia au urcat pe scenă, cucerind publicul cu o energie efervescentă, născută dintr-o armonie de corzi care a vibrat pe tot parcursul serii.

În continuare, firul epic s-a desfășurat în acorduri calde de chitară, purtând publicul prin poezia cântată a lui Vitalie Toderașcu, baladele patriotice ale lui Vladimir Iovu și rafinamentul nostalgic al maestrului Victor Buruiană — considerat un „tată spiritual” pentru generații de folkiști și un simbol al mișcării de renaștere națională. A urmat dialogul de suflet dintre Viorel Burlacu și poetul Petre Popa, pentru ca apoi vibrația să devină una cântată „ca acasă” de cantautorul Anatol Rudei. O surpriză a serii a fost oferită chiar de gazda evenimentului, Alexandru Cimbriciuc, care a urcat pe scenă pentru a saluta publicul și a interpreta o piesă de suflet dedicată părinților.

Emoția a continuat să curgă, printre cupe de șampanie, prin acordurile lui Sandu Cegolea din Bălți, melodiile pline de dor ale Adrielei Bejenari și recitalul oferit de Folk Grup „Basarabia” din Drochia. Seara a fost desăvârșită de spiritul călduros de peste Carpați, adus prin duetul George și Corina Nica și, în final, de dispoziția vioaie purtată direct de la București de Dana Florian.

Seria recitalurilor individuale a fost încheiată de Dan Vană, nume emblematic al folkului, sosit de lângă Dunăre, de la Calafat, cu piesa „Stea adusă de vânt” – cântată la unison de public și artiști.

Această întâlnire de suflet, care va rămâne în memoria sorocenilor, s-a născut din dăruirea celor care cred în cultură: Restaurantul „Apollon”, Teatrul „Veniamin Apostol” Soroca și Direcția Cultură și Turism Drochia.

O seară de poveste, o duminică în care la Soroca s-a respirat folk și s-a simțit, pentru a câta oară, că unitatea culturii românești nu ține cont de distanțe, ci de conexiunea sinceră dintre oamenii de artă și public, cu un singur vers simțit din dragoste pentru folk.

Ludmila Talmazan (text și foto)