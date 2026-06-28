Un bărbat și-a violat în mod pervers soția și soacra: le-a amenințat cu moartea ca să tacă

Un bărbat domiciliat într-un sat din raionul Florești a fost condamnat în primă instanță la 20 de ani de închisoare pentru mai multe infracțiuni sexuale comise asupra soției și soacrei sale. Potrivit sentinței, violențele s-au repetat între septembrie 2022 și sfârșitul lunii februarie 2024, chiar în locuința în care trăiau membrii familiei.

Sentința a fost pronunțată la 26 iunie 2026 de Judecătoria Soroca, sediul Florești. Cauza penală, înregistrată pe rolul instanței în iulie 2024, a fost examinată în ședință închisă.

Violențe, amenințări și abuzuri repetate

Instanța a reținut că bărbatul și-ar fi constrâns în mod repetat soția și soacra să întrețină acte sexuale împotriva voinței lor, folosind violența fizică și amenințările cu răfuiala și moartea. Unele dintre faptele comise asupra soției au avut loc, potrivit sentinței, în perioada în care aceasta era însărcinată.

Cele două femei au declarat că abuzurile s-au repetat o perioadă îndelungată și că nu au vorbit despre cele întâmplate din cauza fricii. Ele nu au înaintat pretenții materiale sau morale, însă au solicitat aplicarea unei pedepse mai aspre.

Instanța și-a întemeiat concluziile pe declarațiile victimelor și ale unui martor, pe rapoartele de expertiză medico-legală și psihologică, precum și pe alte documente anexate dosarului.

Unul dintre rapoartele psihologice a constatat efecte emoționale grave în cazul uneia dintre femei, generate de abuzurile psihologice, fizice și sexuale. În cazul celeilalte victime, specialiștii au constatat că aceasta a fost afectată de violența fizică, psihologică și sexuală din familie.

La dosar a fost anexat și un ordin de restricție de urgență din 2 martie 2024. Tot în acea zi, un control medical a stabilit că inculpatul se afla în stare de ebrietate.

Inculpatul nu și-a recunoscut vina

Bărbatul a negat acuzațiile și a susținut că relațiile sexuale au fost consimțite. El a declarat că plângerile ar fi fost depuse din cauza unor conflicte legate de banii trimiși familiei în perioada în care lucra peste hotare.

Avocata inculpatului a cerut pronunțarea unei sentințe de achitare. Procurorul a solicitat însă câte opt ani de închisoare pentru fiecare infracțiune, o pedeapsă de 15 ani pentru concursul de infracțiuni și, prin cumul cu o condamnare anterioară, o pedeapsă definitivă de 25 de ani.

După examinarea probelor, instanța a concluzionat că vinovăția inculpatului a fost demonstrată pe deplin.

Consimțământul rămâne obligatoriu și în căsătorie

În motivarea sentinței, judecătorul a subliniat că existența unei căsătorii sau a unei relații de concubinaj nu îi oferă niciunuia dintre parteneri un drept permanent asupra vieții sexuale a celuilalt.

„În cazul relațiilor de familie, existența unei căsătorii sau a unei relații de concubinaj nu presupune existența unui consimțământ permanent pentru întreținerea raporturilor sexuale. Dreptul fiecărei persoane de a dispune în mod liber de propria viață sexuală se menține și în cadrul raporturilor familiale, astfel încât orice act sexual impus prin violență sau intimidare constituie o atingere gravă adusă libertății și inviolabilității sexuale.”

Instanța a mai remarcat că, în astfel de cazuri, agresorul abuzează de relațiile de încredere și transformă mediul familial, care ar trebui să fie un spațiu sigur, într-unul dominat de violență și intimidare.

Cum a fost stabilită pedeapsa de 20 de ani

Pentru fiecare dintre infracțiunile constatate, instanța a aplicat pedepse de câte opt ani de închisoare. Prin cumularea parțială a acestora, pedeapsa pentru actualul dosar a fost stabilită la 15 ani.

Bărbatul fusese condamnat anterior, la 9 aprilie 2024, la 12 ani de închisoare pentru alte infracțiuni similare. Prin adăugarea parțială a pedepsei neexecutate din prima sentință, instanța a stabilit o pedeapsă definitivă de 20 de ani de închisoare, care urmează să fie executată într-un penitenciar de tip semiînchis.

Termenul pedepsei este calculat din 26 iunie 2026, cu includerea perioadei deja executate în baza sentinței din aprilie 2024. Instanța a dispus menținerea bărbatului în arest preventiv până la rămânerea definitivă a sentinței. Acesta trebuie să achite și 640 de lei, reprezentând cheltuielile judiciare pentru efectuarea expertizelor.

Hotărârea nu este definitivă. Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Nord, prin intermediul Judecătoriei Soroca, sediul Florești.