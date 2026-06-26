La Mariupol a lăsat casa, serviciul, planurile și întreaga sa viață / VIDEO

Ludmila* este o femeie de 48 de ani, care s-a refugiat din Mariupol în primele zile ale războiului din Ucraina. În prezent lucrează la o familie din Republica Moldova, cu rădăcini sorocene, stabilită în Grecia.

A absolvit Academia Interregională de Management al Personalului și lucra la Combinatul Metalurgic „Azovstal”, în calitate de specialist principal în resurse umane. Până la războiul de agresiune al Federației Ruse asupra Ucrainei, avea un apartament, un loc de muncă bun și o viață obișnuită, ne spune ea.

Dar la 24 februarie 2022 totul s-a schimbat în viața ei. A plecat în câteva săptămâni din orașul ei, dar la Mariupol a lăsat viața, planurile și visele. Ulterior, casa în care se refugiase la marginea orașului și locuise cu familia, a fost distrusă de rachete. Și-ar dori ca totul să fie așa cum era înainte de război, dar, din păcate, acest lucru nu va fi posibil. Trecutul nu poate fi întors, conchide femeia.

* numele a fost modificat la solicitarea protagonisei