Un bărbat din Ciripcău luptă cu o tumoră malignă: Familia face apel la solidaritate

Un bărbat din satul Ciripcău, raionul Florești, luptă pentru viața sa, iar familia sa face un apel către oamenii cu suflet mare pentru a-l ajuta să continue tratamentul. Este vorba despre Andrei Gurita, diagnosticat cu o tumoră malignă a măduvei spinării, cu metastaze la ganglionii limfatici din zona capului și a gâtului. Bărbatul este tatăl unui adolescent de 17 ani, elev la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca.

Soția sa, Valentina, spune că sunt împreună de peste 22 de ani, iar boala a schimbat complet viața familiei. După diagnostic, Andrei a trecut printr-o intervenție chirurgicală dificilă. Din cauza riscurilor mari, medicii nu au reușit să înlăture în totalitate tumora. Ulterior, bărbatul a urmat 30 de ședințe de radioterapie.

Familia spera că tratamentul a dat rezultate, însă investigațiile recente au arătat că tumora continuă să se dezvolte.

Pentru a acoperi costurile investigațiilor și procedurilor efectuate până acum, familia și-a cheltuit toate economiile. În încercarea de a strânge bani pentru tratament, Valentina a fost nevoită să plece la muncă în Italia, lăsându-și acasă soțul bolnav și fiul.

Potrivit acesteia, veniturile obținute în străinătate nu mai sunt suficiente pentru a face față cheltuielilor medicale. Singura șansă pentru continuarea luptei cu boala este un nou tratament la spitalul oncologic Oncologi Dal Merkezi din Turcia, unde medicii au propus un protocol de chimioterapie și alte proceduri care ar putea opri evoluția tumorii.

În mesajul său, Valentina spune că își dorește din tot sufletul ca fiul lor să nu rămână fără tată și îi îndeamnă pe cei care pot să le ofere sprijin să contribuie la continuarea tratamentului.

Familia a făcut publice documentele medicale și rezultatele investigațiilor pentru a confirma diagnosticul și situația prin care trece Andrei.

1 de 3

Orice donație sau distribuire a apelului poate reprezenta o șansă în plus pentru această familie din satul Ciripcău, raionul Florești, în lupta cu boala.

Donați cu cardul, Google Pay, Apple Pay, PayPal sau Revolut: AICI