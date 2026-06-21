Doi bărbați din raionul Soroca, amendați cu câte 30.000 de lei după ce au intrat peste proprietarul unei gospodării și l-au agresat

Doi tineri din raionul Soroca au fost condamnați la amenzi de câte 30.000 de lei fiecare, după ce Judecătoria Soroca a constatat că aceștia au pătruns ilegal în gospodăria unui bărbat, au refuzat să plece la cererea proprietarului, au provocat un conflict și l-au agresat fizic. Cazul, produs noaptea, într-o localitate din raionul Soroca, readuce în atenție protecția domiciliului și limitele clare ale răspunderii penale atunci când un conflict trece dincolo de poarta unei gospodării.

Sentința a fost pronunțată la 15 iunie 2026 de Judecătoria Soroca, cei doi au fost recunoscuți vinovați de violare de domiciliu și huliganism, infracțiuni prevăzute de art. 179 alin. (2) și art. 287 alin. (2) lit. b) din Codul penal.

Potrivit instanței, faptele au avut loc în noaptea de 30 martie 2026, în jurul orei 00:30, în raionul Soroca. Cei doi inculpați ar fi pătruns în domiciliul unei familii fără consimțământul stăpânilor, au inițiat un conflict și l-au amenințat cu violență fizică pe proprietarul gospodăriei. La cererea stăpânului de a părăsi domiciliul, aceștia ar fi refuzat categoric.

Instanța a reținut că, după aproximativ câteva minute, cei doi au revenit la domiciliul părții vătămate, au intrat din nou în gospodărie și au continuat conflictul. Potrivit sentinței, aceștia s-au exprimat cu voce ridicată și cu cuvinte necenzurate la adresa bărbatului și a concubinei sale, cerându-i proprietarului să iasă afară.

Conflictul a degenerat în violență. Judecătoria a constatat că bărbatului i-au fost aplicate mai multe lovituri, în urma cărora acesta a căzut în ușa din interiorul casei, care a fost deteriorată. De asemenea, instanța a reținut că energia electrică a fost deconectată intenționat de la contorul gospodăriei, iar gălăgia produsă a tulburat liniștea vecinilor.

Raportul de constatare medico-legală a stabilit că partea vătămată a suferit o echimoză în regiunea zigomatică stângă, produsă prin lovire cu un obiect contondent. Leziunea a fost calificată drept vătămare neînsemnată a integrității corporale sau a sănătății.

Cei doi inculpați au solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. În ședința de judecată, ambii și-au recunoscut vina. Instanța a examinat și declarațiile părții vătămate și ale martorilor. Din materialele dosarului rezultă că în conflict au intervenit vecini, care i-au scos pe cei doi din gospodărie. Partea vătămată nu a înaintat acțiune civilă în cadrul procesului penal, iar instanța a menționat că aceasta își poate realiza dreptul într-un proces separat, în ordine civilă, dacă va avea pretenții materiale.

Judecătoria Soroca a încadrat acțiunile celor doi în baza art. 179 alin. (2) din Codul penal, pentru violare de domiciliu, și art. 287 alin. (2) lit. b), pentru huliganism săvârșit de două persoane. Instanța a reținut că faptele au fost comise în stare de ebrietate, cu aplicarea violenței și fără un motiv justificat.

La stabilirea pedepsei, instanța a ținut cont de mai multe circumstanțe: recunoașterea vinovăției, căința sinceră, lipsa antecedentelor penale, vârsta tânără a inculpaților, faptul că aceștia se caracterizează pozitiv la locul de trai și că au solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată. Circumstanțe agravante nu au fost stabilite.

Procurorul a solicitat aplicarea unei amenzi definitive de 70.000 de lei pentru fiecare inculpat. Instanța a considerat însă că această pedeapsă ar fi excesiv de severă și a decis aplicarea unei sancțiuni mai reduse, dar totuși penale.

Prin sentință, ambii au fost condamnați fiecare la amendă în mărime de 600 de unități convenționale, echivalentul a 30.000 de lei. Instanța le-a explicat inculpaților că pot achita jumătate din amendă dacă o plătesc în cel mult trei zile lucrătoare din momentul în care hotărârea devine executorie.

Până când sentința va deveni definitivă, instanța a menținut în privința celor doi măsura preventivă sub formă de obligare de a nu părăsi țara. Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Soroca, sediul Central.