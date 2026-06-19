Un minor din raionul Soroca a ajuns la spital după ce a aruncat benzină în foc

Un copil de 13 ani din satul Sobari, raionul Soroca, a ajuns la spital după ce a suferit arsuri grave în urma unui incident produs miercuri seara. Minorul a aruncat benzină dintr-un recipient peste foc, iar flăcările s-au extins rapid și i-au cuprins hainele.

În momentul producerii incidentului, părinții se aflau acasă, însă s-au îndepărtat pentru câteva minute, timp în care copilul a găsit recipientul cu benzină și l-a folosit în apropierea focului.

Minorul a fost transportat de urgență la Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisăcari”. Potrivit Ninei Spoialo, vicedirector medical al instituției, copilul a suferit arsuri la nivelul feței și al cutiei toracice. Ulterior, acesta a fost transferat de urgență la Chișinău pentru tratament specializat.

Odată cu începutul sezonului estival, specialiștii atrag atenția părinților asupra pericolelor la care pot fi expuși copiii în timpul vacanței. Salvatorii și pompierii recomandă supravegherea permanentă a minorilor și păstrarea substanțelor inflamabile, precum benzina, motorina sau diluanții, în locuri inaccesibile copiilor.

De asemenea, specialiștii recomandă să nu fie lăsați copiii în apropierea focurilor deschise, grătarelor sau altor surse de aprindere fără supravegherea unui adult. Părinții sunt îndemnați să le explice celor mici pericolele utilizării focului și ale substanțelor inflamabile, precum și modul corect de reacție în situații de urgență.

Salvatorii amintesc că doar câteva clipe de neatenție pot avea consecințe grave și îndeamnă adulții să manifeste responsabilitate sporită pentru siguranța copiilor.