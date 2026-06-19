Biblioteca Publică Șuri – promotor al transparenței și al combaterii dezinformării în comunitate

Pe 15 iunie curent, Biblioteca Publică Șuri a găzduit evenimentul public „Cum comunicăm corect cu cetățenii: de la transparență la prevenirea dezinformării”, o activitate dedicată consolidării dialogului dintre cetățeni și instituțiile publice, promovării transparenței și dezvoltării competențelor necesare pentru identificarea și combaterea dezinformării.

Într-o perioadă în care informația circulă cu o rapiditate fără precedent, iar știrile false și manipularea informațională pot influența opinii, decizii și comportamente, accesul la informații corecte și dezvoltarea gândirii critice devin priorități pentru orice comunitate. Pornind de la această necesitate, evenimentul organizat la Biblioteca Publică Șuri a oferit participanților oportunitatea de a reflecta asupra importanței unei comunicări deschise, transparente și responsabile.

Activitatea a reunit cetățeni interesați de problemele comunității, de procesul decizional local și de modalitățile prin care fiecare persoană poate contribui la dezvoltarea unei societăți mai bine informate. În cadrul discuțiilor au fost abordate teme legate de transparența instituțiilor publice, accesul la informațiile de interes public, participarea cetățenilor la viața comunității și responsabilitatea individuală în procesul de informare.

Participanții au aflat mai multe despre dreptul cetățenilor de a solicita informații de interes public, despre importanța comunicării eficiente dintre autorități și comunitate și despre rolul transparenței în consolidarea încrederii dintre instituții și cetățeni.

Totodată, au fost analizate exemple practice care au demonstrat că o comunicare clară și deschisă contribuie la prevenirea conflictelor, la creșterea gradului de implicare civică și la dezvoltarea unei comunități mai unite.

Un subiect deosebit de important al evenimentului a fost fenomenul dezinformării, considerat una dintre cele mai mari provocări ale erei digitale. Participanții au discutat despre modul în care informațiile false sau scoase din context pot influența percepțiile publice și pot crea confuzie în societate. Au fost prezentate metode de verificare a informațiilor, tehnici de identificare a surselor credibile și recomandări pentru utilizarea responsabilă a rețelelor sociale și a platformelor online.

Activitatea a fost facilitată de Doinița Stamati, director al Bibliotecii Publice Șuri, împreună cu Ion Jitaru și Lilia Zaharia, care au oferit participanților informații utile, exemple concrete și instrumente practice pentru dezvoltarea spiritului critic și pentru evaluarea corectă a informațiilor întâlnite în spațiul public și online.

Prin intermediul exercițiilor interactive și al dialogului deschis, participanții au fost încurajați să își exprime opiniile, să împărtășească experiențe și să identifice soluții pentru crearea unui mediu informațional mai sigur și mai responsabil. Discuțiile au demonstrat că fiecare cetățean poate contribui la combaterea dezinformării prin verificarea informațiilor înainte de distribuire și prin promovarea unei comunicări bazate pe adevăr și respect.

Evenimentul a fost organizat în cadrul colaborării cu Transparency International Moldova, partener care promovează valorile transparenței, integrității și implicării civice. Această colaborare a oferit comunității locale oportunitatea de a participa la un dialog constructiv despre importanța informării corecte și a participării active la viața publică.

Prin organizarea acestei activități, Biblioteca Publică Șuri și-a reconfirmat rolul de instituție modernă, implicată în viața comunității și orientată spre educația permanentă a cetățenilor. Biblioteca nu este doar un spațiu destinat lecturii și accesului la informație, ci și un centru comunitar care susține dezvoltarea competențelor civice, educația media și participarea activă a cetățenilor la procesele democratice.

Participanții au apreciat utilitatea informațiilor prezentate și caracterul practic al activității, subliniind necesitatea continuării unor astfel de inițiative și pe viitor. Interesul manifestat și implicarea activă în cadrul discuțiilor au demonstrat că subiectele legate de transparență, comunicare și combaterea dezinformării sunt deosebit de relevante pentru comunitatea locală.

Biblioteca Publică Șuri adresează sincere mulțumiri tuturor celor care au participat la eveniment și au contribuit prin idei, întrebări și experiențe la succesul acestei activități. Împreună, prin informare corectă, dialog și implicare civică, putem construi o comunitate mai puternică, mai transparentă și mai rezistentă în fața dezinformării. O comunitate bine informată este o comunitate pregătită să facă față provocărilor prezentului și să contribuie activ la construirea unui viitor mai bun pentru toți.

Doinița STAMATI, directoarea Bibliotecii Publice Șuri,

corespondentă VIP HTSJ (filiala Șuri)