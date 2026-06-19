Lectura ne unește: o întâlnire memorabilă cu scriitorul Ianoș Țurcanu la Drochia

Biblioteca pentru Copii din Drochia a găzduit recent un eveniment de suflet organizat în cadrul Campaniei Naționale de Promovare a Lecturii „Să citim împreună”, avându-l ca invitat de onoare pe scriitorul, poetul, prozatorul și publicistul Ianoș Țurcanu. Întâlnirea a reunit copii iubitori de carte, cadre didactice, bibliotecari și membri ai comunității într-o atmosferă caldă și emoționantă, dedicată lecturii și dialogului cu îndrăgitul autor drochian.

Evenimentul a fost onorat de prezența doamnei Oxana Fodor, reprezentantă a Bibliotecii

Naționale pentru Copii „Ion Creangă”, Cristina Țurcanu, șefa Direcției Cultură și Turism

Drochia, a doamnei Adelina Porcescu, directoarea Bibliotecii Publice Raionale „Iulian Filip”,

și a doamnei Silvia Zaporojan, directoare adjunctă a Filialei pentru Copii. Domniile lor au

adresat mesaje de apreciere și încurajare, subliniind importanța lecturii și valoarea întâlnirilor dintre autori și cititori. Activitatea a fost moderată cu inspirație și profesionalism de bibliotecara Larisa Iurcu.

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Un moment artistic deosebit a fost oferit de elevii Gimnaziului „Ion Creangă” din satul

Țarigrad, ghidați de învățătoarea Mariana Manea, care au prezentat un recital inspirat din

cartea „Codul bunelor maniere”. Totodată, copiii de la Centrul de Creație a Copiilor Drochia,

îndrumați de Olga Goncear, au realizat o impresionantă expoziție de desene inspirate din

aceeași lucrare, ilustrând prin culoare și imaginație valorile promovate de autor.

Un alt moment memorabil a fost oferit de doamna Ala Bugai și membrii HUB-ului Tinerilor

Scriitori și Jurnaliști. Tânăra Cornelia Russu i-a dedicat maestrului o poezie din creație

proprie, iar Elena-Gabriela Știrbu a realizat un interviu cu scriitorul, oferind publicului

posibilitatea de a descoperi aspecte interesante din viața și activitatea sa literară.

La eveniment au participat și voluntarii AECOM „Clopotnița”, însoțiți de Arhidiaconul

Afanasie, care au recitat versuri și au adresat întrebări despre parcursul literar al autorului.

Autorul a răspuns cu generozitate întrebărilor adresate de copii și adulți, încurajând lectura,

creativitatea și cultivarea pasiunii pentru carte. Nu am ezitat nici eu de a susține un scurt

interviu cu scriitorul Ianoș Țurcanu, pe marginea cărții „Codul bunelor maniere”.

Evenimentul s-a încheiat într-o notă deosebită, prin interpretarea colectivă a melodiei „Flori

de liliac”, urmată de o sesiune de autografe și fotografii de grup, spre bucuria tuturor celor

prezenți.

Întâlnirea cu scriitorul Ianoș Țurcanu a demonstrat încă o dată că lectura unește generații,

inspiră și creează punți durabile între autori și cititorii lor.

Elena-Gabriela ȘTIRBU,

corespondentă VIP HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor