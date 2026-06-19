Veste bună pentru bugetari: salariile lor ar putea crește cu 10-30 la sută

Invitat la un post de televiziune, ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, a declarat că, în conformitate cu reforma promovată de executiv, circa 170.000 de bugetari ar putea primi salarii mai mari cu 10-30 la sută.

Conform ministrului, de salarii mai mari vor beneficia angajații din sectorul educațional, sănătate, funcționari din administrația publică locală și centrală, domeniul ordinii publice, cultură și sport, iar majorarea se va face în funcție de modul în care au fost ajustate remunerările în anii precedenți.