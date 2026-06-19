Escrocii au încercat să obțină 450.000 de lei de la o … juristă

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, au desjucat o tentativă de escrocherie bancară, după ce un grup infracțional a încercat să obțină de la o femeie din Chișinău suma de 450.000 de lei, comunică moldpres.md

Potrivit oamenilor legii, schema a fost desfășurată de un grup care contactează cetățeni din Republica Moldova prin aplicațiile Viber, WhatsApp și Telegram, sub pretextul că persoane necunoscute încearcă să contracteze credite în numele victimelor.

Sub această acoperire, infractorii solicită date personale și bancare, iar ulterior, prin aplicații de tip mobile banking, sunt contractate credite pe numele victimelor. Sumele obținute sunt apoi retrase de la bancomate sau transferate către terți, inclusiv prin carduri tokenizate.

În acest caz, o juristă din Chișinău, în vârstă de 40 de ani, a fost determinată anterior să transmită suma de 544.000 de lei, după o schemă complexă în care escrocii s-au dat drept reprezentanți ai unor instituții precum „Energocom”, „Fiscul” și Banca Națională a Moldovei.

Aceștia au acționat etapizat, inducând victima în eroare și convingând-o că banii săi sunt în pericol și trebuie „securizați” într-un cont indicat de ei. O parte din sumă a fost depusă prin metoda cash-in, iar restul a fost transmis unui curier care s-a prezentat drept reprezentant al unei „bănci centrale”.

Ulterior, escrocii au încercat să o determine pe victimă să transmită încă 450.000 de lei, sub pretextul unei noi proceduri de „protecție a fondurilor”.

În acel moment, femeia a sesizat autoritățile. Sub coordonarea procurorilor PCCOCS, oamenii legii au intervenit și au prevenit transmiterea banilor. A fost reținută o femeie de 31 de ani din Ucraina, care urma să preia suma și să o transporte ulterior în Odesa.

Potrivit PCCOCS, aceasta este cercetată penal pentru escrocherie, iar investigațiile continuă în vederea identificării tuturor membrilor grupului infracțional.

Poliția atenționează cetățenii să fie vigilenți în cazul apelurilor telefonice nesolicitate, să nu ofere date personale sau bancare și să verifice orice informație direct la instituțiile oficiale. Oamenii legii recomandă întreruperea imediată a comunicării și sesizarea poliției în astfel de situații.