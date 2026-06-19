Ex-președintele raionului Florești, Ștefan Paniș, rămâne fără o parte din avere. Confiscarea, dispusă la cererea ANI

Prima instanță a admis cererea Autorității Naționale de Integritate (ANI) și a dispus confiscarea averii nejustificate, de aproape 270 mii lei, în cazul ex-președintelui raionului Florești, Ștefan Paniș. Totodată, fostul funcționar a fost obligat să achite și o taxă de stat, de peste 8 mii de lei. Hotărîrea poate fi însă atacată la Curtea de Apel Centru, în termen de 30 zile.

În septembrie 2021, ANI constatat că Ștefan Paniș a cumpărat în perioada 2012–2020 aproximativ 200 de terenuri agricole. Inspectorul de integritate a depistat la Paniș și soția acestuia o diferență substanțială între averea declarată și cea obținută.

Conform contractelor de vânzare-cumpărare, valoarea terenurilor cumpărate de Ștefan Paniș oscila între 1.000 și peste 200.000 de lei. Astfel, inspectorul de integritate, Alexandru Stavinschi, a constatat o diferență substanțială între averea declarată și veniturile realizate în valoare totală de aproximativ 2 milioane de lei.

Din această sumă totală, inspectorul a depistat o diferență vădită în valoare de peste 1,6 milioane de lei pentru perioada 2012–2016, în baza legislației anterioare, până la intrarea în vigoare legii ANI. Prin urmare, inspectorul de integritate a sesizat instituțiile competente în vederea efectuării unor controale sub aspect fiscal și penal.

Pentru perioada 2016–2020, inspectorul a stabilit diferența substanțială de aproximativ 270.000 de lei, sumă cu caracter nejustificat.

De partea cealaltă, Paniș, prin intermediul avocatului său, a putut să justifice cu acte o parte din averea deținută.

Viorica MIJA, anticoruptie.md