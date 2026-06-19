Prețul la energia electrică ar putea crește, de la 1 aprilie 2027

De către
OdN
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Invitată la o emisiune de la TV8, secretarul de stat de la Minsiterul Finanțelor, Corina Alexa, a declarat că, începând cu data de 1 aprilie 2027 prețul la energia electrică AR PUTEA să crească.

Aceasta scumpire ar putea avea loc pe motiv că Ministerul Finanțelor propune aplicarea cotei standard de TVA de 20% pentru produsele energetice. Propunerea face parte din proiectul de reformă fiscală elaborat de Ministerul Finanțelor. Pe de altă parte, autoritățile susțin că vor crea mecanisme de compensare pentru a reduce impactul asupra consumatorilor.

 

 


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OdN
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