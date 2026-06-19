Ana Musteață: Farmacistul – specialistul care veghează asupra sănătății noastre

Cu ocazia Zilei Lucrătorului Medical și a Farmacistului, discutăm cu Ana Musteață, șefă de filială în cadrul rețelei de farmacii Felicia, despre provocările și responsabilitățile unei profesii care îmbină cunoștințele medicale cu grija față de oameni. De la alegerea tratamentului potrivit și prevenirea greșelilor de administrare a medicamentelor, până la combaterea automedicației și a consumului nejustificat de antibiotice, farmacistul este adesea primul specialist la care pacienții apelează atunci când au nevoie de un sfat.

În acest interviu, Ana Musteață vorbește despre parcursul său profesional, despre evoluția domeniului farmaceutic și despre rolul esențial pe care îl are farmacistul în protejarea sănătății publice.

– De ce ați ales profesia de farmacist?

Copil fiind, priveam halatul alb ca pe un simbol al bunăvoinței și curajului, iar oamenii care îl purtau îmi inspirau respect și admirație. Deși eram pasionată și de poezie, artă și limbi străine, încă din anii de gimnaziu am decis să aleg domeniul farmaceutic. Am rămas fidelă acestei opțiuni și în perioada liceului. În septembrie 2019 eram deja studentă la Facultatea de Farmacie a USMF „Nicolae Testemițanu”. După absolvire, am avut o experiență frumoasă de doi ani în calitate de cadru didactic la Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”, unde am contribuit la formarea câtorva generații de asistenți farmaciști. Mai târziu, familia m-a readus la baștină și astfel am ajuns să activez ca șefă de filială în rețeaua Felicia.

– Ce înseamnă, de fapt, munca unui farmacist? Ce nu cunosc oamenii despre această profesie?

Munca unui farmacist înseamnă sute de pași printre sertarele cu medicamente, sute de întrebări și răspunsuri într-o singură zi, probleme tehnice rezolvate din mers, zeci de registre și rețete. Pe de altă parte, înseamnă un mediu de lucru curat și bine organizat, zâmbetul pacienților recunoscători că le-am „tradus” într-un limbaj mai accesibil indicațiile medicului și satisfacția de a fi utilă zecilor de oameni care trec pragul farmaciei. Unii ne numesc vânzători, alții doctori. În realitate, farmacistul este o combinație de profesii din diverse domenii – medicină, IT, psihologie, contabilitate și multe altele.

– Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac pacienții atunci când își administrează medicamentele?

Una dintre cele mai frecvente greșeli este întreruperea tratamentului odată cu ameliorarea simptomelor. De multe ori, problema rămâne netratată complet și reapare în scurt timp. O altă eroare vizează modul de administrare. De exemplu, dacă un comprimat este masticabil, producătorul a ales această formulă pentru a optimiza procesul de absorbție, iar înghițirea lui poate reduce eficiența tratamentului. Greșeli apar și atunci când pacienții nu țin cont de ora mesei, de produsele incompatibile sau de recomandările privind dieta și odihna, aspecte care reprezintă o componentă importantă a procesului terapeutic. Uneori, același pacient primește recomandări de la doi sau mai mulți specialiști, iar unele medicamente se repetă sub forme și doze diferite. Dacă pacientul nu își ajustează tratamentul împreună cu medicul de familie, farmacistul este cel care poate identifica și preveni un eventual supradozaj sau anumite interacțiuni medicamentoase.

– Cât de periculoasă este automedicația?

Automedicația controlată nu este periculoasă dacă este practicată responsabil, pentru probleme minore de sănătate și cu îndrumarea unui farmacist. În schimb, automedicația necontrolată sau abuzivă devine periculoasă atunci când pacientul insistă asupra unui anumit produs fără să fie suficient informat. Administrarea medicamentelor „din auzite” este o greșeală majoră. Un medicament poate fi eficient pentru o persoană și nepotrivit pentru alta. Fără stabilirea diagnosticului, ajustarea dozei și analiza contraindicațiilor sau a bolilor asociate, riscăm să ne confruntăm doar cu efecte adverse.

– Antibioticele sunt printre cele mai solicitate medicamente. Ce ar trebui să știe oamenii înainte de a le administra?

Antibioticele trebuie administrate doar la recomandarea medicului. Aceste medicamente acționează asupra bacteriilor și nu tratează infecțiile virale în stadiul incipient. De asemenea, nu sunt indicate automat atunci când febra depășește 38°C și, cu atât mai mult, nu reprezintă un panaceu. În cazul unei infecții bacteriene, ideal ar fi efectuarea unei antibiograme, analiza care indică antibioticul potrivit. Dacă aveți prescris un antibiotic, respectați intervalul dintre administrări și urmați toate recomandările medicului, inclusiv cele privind probioticele sau alte produse asociate. Nu întrerupeți tratamentul chiar dacă vă simțiți mai bine după prima zi. În majoritatea cazurilor este necesară administrarea timp de cel puțin cinci zile. Întreruperea prematură favorizează apariția rezistenței bacteriene, una dintre cele mai mari provocări ale medicinei moderne. Suntem responsabili nu doar de propria sănătate, ci și de sănătatea generațiilor viitoare.

– Există medicamente care nu ar trebui combinate între ele?

Desigur. Există medicamente incompatibile, care își reduc reciproc efectul sau care cresc riscul apariției reacțiilor adverse. De exemplu, persoanele care administrează levotiroxină și produse pe bază de calciu sau fier trebuie să respecte un interval de cel puțin patru ore între administrări pentru a evita diminuarea efectului tratamentului. La fel de importante sunt și interacțiunile dintre medicamente și anumite alimente sau băuturi.

– Cât de important este să respectăm orele și dozele indicate?

Este foarte important. Doza este cea care face diferența dintre un medicament și o otravă. Aceeași substanță poate avea efecte diferite în funcție de cantitatea administrată. Respectarea orei recomandate este la fel de importantă. Organismul uman funcționează după anumite ritmuri biologice, iar eficiența tratamentului depinde adesea de administrarea acestuia la momentul potrivit.

– Cum trebuie păstrate corect medicamentele acasă?

Medicamentele trebuie păstrate într-un loc ferit de accesul copiilor și de lumina directă a soarelui, la temperaturi de până la 25°C, dacă pe ambalaj nu este indicat un alt regim de păstrare. Trebuie evitate spațiile umede, precum baia sau bucătăria, precum și sursele de căldură. Produsele termolabile se păstrează la frigider, fără a fi congelate. Întrebați farmacistul sau citiți cu atenție prospectul, deoarece multe forme lichide necesită păstrarea la frigider după deschidere. Dacă medicamentul are un termen de valabilitate limitat după deschidere, notați data pe ambalaj.

– Ce nu ar trebui să lipsească dintr-o trusă medicală de familie?

O trusă medicală de bază ar trebui să conțină tifon steril, un dezinfectant pentru răni, un termometru și produse pentru combaterea febrei și a durerii. Conținutul acesteia trebuie adaptat nevoilor fiecărei familii. Dacă un membru al familiei este alergic la înțepături de insecte, suferă de afecțiuni cardiace sau are alte probleme de sănătate, trusa trebuie completată cu produsele recomandate pentru situația respectivă.

– Cum a evoluat profesia de farmacist în ultimii ani?

Legislația farmaceutică din Republica Moldova se aliniază treptat la normele Uniunii Europene, iar farmacistul se conturează tot mai clar ca specialist principal în domeniul medicamentului. În același timp, circulația produselor aflate în gestiunea sa este strict reglementată. De aceea, eliberarea unui medicament presupune o discuție detaliată cu pacientul și oferirea recomandărilor necesare. Volumul mare de informații pe care trebuie să îl cunoască un farmacist, interpretarea rețetelor și implicarea în alegerea tratamentului diferențiază această profesie de activitatea unui simplu vânzător. Totodată, lista produselor care pot fi eliberate fără prescripție medicală este limitată, ceea ce generează uneori refuzuri pe care unii pacienți le percep greșit ca fiind intenționate.

– Ce mesaj aveți pentru pacienți cu ocazia Zilei Lucrătorului Medical și a Farmacistului?

Mai întâi vreau să le împărtășesc două lucruri importante:

– Nu există medicamente „bune” și „mai puțin bune”. Există medicamente potrivite sau nepotrivite pentru o anumită situație.

– Toate întrebările pe care le adresăm în farmacie au un scop exclusiv profesional, pentru ca alegerea finală să fie una corectă și sigură.

Dragi pacienți, nimic nu valorează mai mult decât zâmbetul vostru recunoscător și salutul cald pe care ni-l oferiți atunci când ne întâlnim pe stradă. Când ne spuneți că sfatul nostru v-a fost de ajutor, înțelegem că toate eforturile depuse zi de zi nu au fost în zadar. Pentru noi, aceasta este cea mai frumoasă răsplată.