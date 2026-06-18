Ministrul Emil Ceban, la Drochia: „Dezvoltarea serviciilor medicale în teritoriu rămân priorități ale Ministerului Sănătății”

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a efectuat o vizită de lucru în raionul Drochia, unde a evaluat activitatea instituțiilor medico-sanitare din teritoriu și a discutat cu administrația și personalul medical despre provocările și necesitățile actuale ale sistemului de sănătate, informează provincial.md

În cadrul vizitei la Spitalul Raional Drochia, ministrul a analizat condițiile de acordare a serviciilor medicale, nivelul de dotare a secțiilor și proiectele de dezvoltare aflate în derulare. Discuțiile s-au axat pe consolidarea capacităților instituției, îmbunătățirea accesului pacienților la servicii de calitate și asigurarea condițiilor optime pentru activitatea personalului medical.

De asemenea, Emil Ceban a vizitat centrul de sănătate din raion, unde a examinat organizarea asistenței medicale primare și a abordat, în dialog cu medicii de familie, principalele provocări întâmpinate în activitatea curentă.

„Dezvoltarea serviciilor medicale în teritoriu și asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate rămân priorități ale Ministerului Sănătății. Dialogul direct cu personalul medical și administrațiile instituțiilor ne permite să identificăm soluții eficiente și să răspundem mai bine necesităților pacienților.”, a declarat ministrul Emil Ceban.