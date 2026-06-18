Echipa EFA joacă primul meci, din cea de-a XXXVI-a ediție a Campionatului RM la fotbal, Liga 2, în deplasare, la Chirsova

Pe data de 18 iulie va debuta cea de-a XXXVI-a ediție a Campionatului Moldovei la fotbal, Liga 2. Pentru sezonul 2026/27 și-au confirmat participarea 16 echipe: 1. FC Congaz, 2. FC Țarigrad, 3. CS Real Succes, 4. FC Speranța, 5. FC Constructorul Leova, 6. CF Maiak, 7. FC Steaua Nordului, 8. CF Locomotiva, 9. CF Edineț, 10. CSFCJT Atletico, 11. EFA Visoca, 12. FC Chișinău, 13. CMF Cahul, 14. FC Sheriff-2, 15. CF Olimp, 16. CS Atletic Strășeni.
În prima etapă, echipele din Câmpia Sorocii loacă, după cum urmează: CF Maiak – EFA Visoca; FC Steaua Nordului – CSFCJT Atletico; FC Țarigrad – CF Olimp; FC Speranța – CMF Cahul.
Iată Programul complet al meciurilor, celor patru echipe, din primele 15 etape:
Etapa 2
EFA Visoca – FC Steaua Nordului
FC Sheriff-2 – FC Speranța
FC Congaz – FC Țarigrad
Etapa 3
FC Țarigrad – CS Atletic Strășeni
FC Steaua Nordului – FC Chișinău
CF Locomotiva – EFA Visoca
FC Speranța – CF Olimp
Etapa 4
EFA Visoca – CF Edineț
CMF Cahul – FC Steaua Nordului
FC Congaz – FC Speranța
FC Țarigrad – CS Real Succes
Etapa 5
FC Speranța – FC Țarigrad
FC Steaua Nordului – FC Sheriff-2
CSFCJT Atletico – EFA Visoca
Etapa 6
CS Atletic Strășeni – EFA Visoca
CF Olimp – FC Steaua Nordului
FC Țarigrad – FC Constructorul Leova
CS Real Succes – FC Speranța
Etapa 7
FC Speranța – CS Atletic Strășeni
CF Maiak – FC Țarigrad
FC Steaua Nordului – FC Congaz
EFA Visoca – FC Chișinău
Etapa 8
CMF Cahul – EFA Visoca
FC Țarigrad – FC Steaua Nordului
FC Speranța – FC Constructorul Leova
Etapa 9
CF Maiak – FC Speranța
FC Steaua Nordului – CS Real Succes
CF Locomotiva – FC Țarigrad
EFA Visoca – FC Sheriff-2
Etapa 10
CF Olimp – EFA Visoca
FC Țarigrad – CF Edineț
FC Speranța – FC Steaua Nordului
Etapa 11
FC Steaua Nordului – FC Constructorul Leova
CF Locomotiva – FC Speranța
CSFCJT Atletico – FC Țarigrad
EFA Visoca – FC Congaz
Etapa 12
FC Țarigrad – EFA Visoca
FC Speranța – CF Edineț
CF Maiak – FC Steaua Nordului
Etapa 13
FC Steaua Nordului – CS Atletic Strășeni
CSFCJT Atletico – FC Speranța
EFA Visoca – CS Real Succes
FC Chișinău – FC Țarigrad
Etapa 14
FC Țarigrad – CMF Cahul
FC Speranța – EFA Visoca
FC Steaua Nordului – CF Locomotiva
Etapa 15
CF Edineț – FC Steaua Nordului
EFA Visoca – FC Constructorul Leova
FC Chișinău – FC Speranța
FC Sheriff-2 – FC Țarigrad
Programul meciurilor din prima etapă preliminară, Cupa Orange, ediția 2026/27:
Etapa 1 preliminară
FC Țarigrad – CF Locomotiva
FC Speranța Drochia – FC Steaua Nordului
Etapa 2 preliminară
FC Țarigrad/CF Locomotiva – CMF Cahul
FC Speranța Drochia/FC Steaua Nordului – FC Chișinău
CF Maiak/FC Congaz – EFA Visoca