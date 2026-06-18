Echipa EFA joacă primul meci, din cea de-a XXXVI-a ediție a Campionatului RM la fotbal, Liga 2, în deplasare, la Chirsova

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Pe data de 18 iulie va debuta cea de-a XXXVI-a ediție a Campionatului Moldovei la fotbal, Liga 2. Pentru sezonul 2026/27 și-au confirmat participarea 16 echipe: 1. FC Congaz, 2. FC Țarigrad, 3. CS Real Succes, 4. FC Speranța, 5. FC Constructorul Leova, 6. CF Maiak, 7. FC Steaua Nordului, 8. CF Locomotiva, 9. CF Edineț, 10. CSFCJT Atletico, 11. EFA Visoca, 12. FC Chișinău, 13. CMF Cahul, 14. FC Sheriff-2, 15. CF Olimp, 16. CS Atletic Strășeni.

În prima etapă, echipele din Câmpia Sorocii loacă, după cum urmează: CF Maiak – EFA Visoca; FC Steaua Nordului – CSFCJT Atletico; FC Țarigrad – CF Olimp; FC Speranța – CMF Cahul.

Iată Programul complet al meciurilor, celor patru echipe, din primele 15 etape:

Etapa 2

EFA Visoca – FC Steaua Nordului

FC Sheriff-2 – FC Speranța

FC Congaz – FC Țarigrad

Etapa 3

FC Țarigrad – CS Atletic Strășeni

FC Steaua Nordului – FC Chișinău

CF Locomotiva – EFA Visoca

FC Speranța – CF Olimp

Etapa 4

EFA Visoca – CF Edineț

CMF Cahul – FC Steaua Nordului

FC Congaz – FC Speranța

FC Țarigrad – CS Real Succes

Etapa 5

FC Speranța – FC Țarigrad

FC Steaua Nordului – FC Sheriff-2

CSFCJT Atletico – EFA Visoca

Etapa 6

CS Atletic Strășeni – EFA Visoca

CF Olimp – FC Steaua Nordului

FC Țarigrad – FC Constructorul Leova

CS Real Succes – FC Speranța

Etapa 7

FC Speranța – CS Atletic Strășeni

CF Maiak – FC Țarigrad

FC Steaua Nordului – FC Congaz

EFA Visoca – FC Chișinău

Etapa 8

CMF Cahul – EFA Visoca

FC Țarigrad – FC Steaua Nordului

FC Speranța – FC Constructorul Leova

Etapa 9

CF Maiak – FC Speranța

FC Steaua Nordului – CS Real Succes

CF Locomotiva – FC Țarigrad

EFA Visoca – FC Sheriff-2

Etapa 10

CF Olimp – EFA Visoca

FC Țarigrad – CF Edineț

FC Speranța – FC Steaua Nordului

Etapa 11

FC Steaua Nordului – FC Constructorul Leova

CF Locomotiva – FC Speranța

CSFCJT Atletico – FC Țarigrad

EFA Visoca – FC Congaz

Etapa 12

FC Țarigrad – EFA Visoca

FC Speranța – CF Edineț

CF Maiak – FC Steaua Nordului

Etapa 13

FC Steaua Nordului – CS Atletic Strășeni

CSFCJT Atletico – FC Speranța

EFA Visoca – CS Real Succes

FC Chișinău – FC Țarigrad

Etapa 14

FC Țarigrad – CMF Cahul

FC Speranța – EFA Visoca

FC Steaua Nordului – CF Locomotiva

Etapa 15

CF Edineț – FC Steaua Nordului

EFA Visoca – FC Constructorul Leova

FC Chișinău – FC Speranța

FC Sheriff-2 – FC Țarigrad

Programul meciurilor din prima etapă preliminară, Cupa Orange, ediția 2026/27:

Etapa 1 preliminară

FC Țarigrad – CF Locomotiva

FC Speranța Drochia – FC Steaua Nordului

Etapa 2 preliminară

FC Țarigrad/CF Locomotiva – CMF Cahul

FC Speranța Drochia/FC Steaua Nordului – FC Chișinău

CF Maiak/FC Congaz – EFA Visoca