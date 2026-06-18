O „Ciuleandră” rebreniană se dansează astăzi la București

La București nu se formează un guvern, se dansează o „Ciuleandră” rebreniană. Desprinși cu totul parcă de realitatea din lume, de cea din vecinătatea Țării și de situația din interiorul ei, liderii politici se învârt unul în jurul altuia, schimbă ritmul, schimbă partenerii și schimbă condițiile de la o zi la alta.

Pornit de la o demitere strâmbă a Guvernului la inițiativa PSD, dansul cu formarea altui guvern începe lent, cu declarații solemne despre responsabilitate și interes național, dar sfârșește în iureșul calculelor de partid, unde nimeni nu mai știe cine conduce hora și cine este purtat de ea. Este greu de înțeles cum un om cu performanțele academice ale președintelui Nicușor Dan ajunge să frapeze greșind atât de des atunci când trebuie să-și calculeze pașii pe toloaca de joc a politicii.