„Notificare roșie” din instanță pentru Vitalie Pîrlog. Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție câștigă procesul

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a respins ca fiind nefondată cererea fostului ministru al Justiției și ex-șefului Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Vitalie Pîrlog, împotriva fostei șefe a Procuraturii Anticorupțe, Veronica Dragalin. Pîrlog s-a plâns instanței că Dragalin ar fi operat cu informații defăimătoare în interviul oferit cotidianului

american The New York Times și a cerut dezmnțirea acestora. Hotărârea a fost pronunțată miercuri, în lipsa reclamantului, așa cum acesta se află în custodia autorităților franceze, după ce a fost reținut și extrădat în urma scandalului INTERPOL. Nici avocatul său nu a fost prezent la ședință.

Vitalie Pîrlog a acționat-o în judecată pe Veronica Dragalin în ianuarie 2025. Cererea a fost depusă prin intermediul avocatului său, Nicolae Posturusu, care a solicitat „obligarea dezmințirii afirmațiilor, de a aduce scuze publice și compensarea cheltuielilor de judecată”.

Pîrlog spune că imaginea sa ar fi fost discreditată, în urma unor declarații ale procurorilor, făcute în dosarul INTERPOL în cadrul căruia este cercetat. Aceasta, în pofida faptului că instituția nu a făcut vreun anunț public, cu pronunțarea numelui său.

„Aceste acțiuni, lipsite de probe concrete, reprezintă o încercare evidentă de a discredita și defăima imaginea lui Vitalie Pîrlog, prin intermediul unor fabulații menite să impresioneze opinia publică și să influențeze instanțele de judecată”, a menționat apărătorul lui Pîrlog.

Vitalie Pîrlog ar fi unul dintre autorii schemei de corupție prin care se eliminau din baza de date a Interpolului „notificările roșii” pentru persoanele aflate în căutare internațională. Aceasta reiese și dintr-o investigație Bloomberg.

„Datorită influenței sale în cadrul Interpolului, Pîrlog, alături de colegii săi, putea decide care „notificări roșii” trebuie să rămână în vigoare și care pot fi anulate”, scria publicația la sfârșitul anului 2024.

Pîrlog ar fi profitat de poziția de președinte al Comisiei de control al fișierelor organizației. Astfel, din toamna anului 2022, împreună cu complicii săi, Pîrlog ar fi șters din baza de date a Interpolului „notificările roșii” pentru 26 de persoane căutate pentru diverse infracțiuni, inclusiv fraudă financiară și trafic de droguri.

Informația despre evoluția cercetării în privința lui Pîrlog nu au fost confirmate oficial, iar procurorii nu au menționat nume.

Pe 4 iunie 2024, au fost reținute patru persoane pentru implicare într-o presupusă schemă de corupție prin care persoane publice din Republica Moldova și din alte țări luau mită pentru a scăpa infractori din diferite țări anunțați în căutare internațională.

Pe 6 iunie, în urma examinării demersului Procuraturii Anticorupție, judecătorul de instrucție a dispus arestul preventiv pentru șeful Centrului Cooperare Polițienească Internațională a Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne, Viorel Țentiu.

Sursa foto: Pro TV

„O organizație criminală internațională cu legături cu persoane din Rusia, Ucraina, Belorusia și alte țări, suspectate de comiterea unor infracțiuni cibernetice care au cauzat daune de milioane de dolari, au plătit mită intermediarilor și persoanelor publice din Republica Moldova pentru a informa infractorii căutați cu privire la statutul Notificărilor Roșii in schimbul plăților”, a spus fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin.

Presupusele sume plătite de beneficiarii acestei scheme s-ar ridica la câteva milioane de dolari. INTERPOL a alertat autoritățile de drept din Franța, țara gazdă a INTERPOL, despre această schemă și cooperează cu ancheta comună.

În luna noiembrie 2024, în dosarul INTERPOL au fost aplicate sechestre de 11,7 milioane de lei. Procuratura Anticorupție, cu suportul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), a mai ridicat două mașini – cu o valoare totală de aproximativ 1,2 milioane lei, care reprezintă bunuri infracționale, fiind o parte din mita plătită în schema de corupție pentru blocarea Notificărilor Roșii ale INTERPOL.

Vitalie Pîrlog a fost extrădat din Dubai în luna iulie 2025 şi pus sub acuzare în Franţa.