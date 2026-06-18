Olesea Cebotari: „Cunoașterea istoriei ne ajută să înțelegem prezentul și să construim un viitor mai bun”

De cele mai multe ori, privim istoria ca pe o înșiruire de date, evenimente și nume din manuale. În realitate însă, istoria este despre oameni, despre alegerile lor, despre greșelile și reușitele care au modelat lumea în care trăim astăzi. Cu ocazia Zilei Istoricului, am discutat cu muzeografa Olesea Cebotari despre pasiunea care a îndrumat-o spre acest domeniu, despre rolul istoricilor în societatea contemporană și despre importanța cunoașterii trecutului.

– Cum ați descoperit pasiunea pentru istorie?

Pasiunea pentru istorie a apărut încă din anii de școală, când am început să citesc despre evenimentele și personalitățile care au influențat destinul țării noastre. Dorința de a înțelege trecutul și legătura lui cu prezentul m-a determinat să aleg această profesie.

– Ce înseamnă să fii istoric în zilele noastre?

A fi istoric înseamnă să cercetezi și să interpretezi surse, să explici procesele istorice și să contribui la păstrarea memoriei colective. În prezent, istoricul are și rolul de a combate dezinformarea și de a promova gândirea critică.

– De ce este important să cunoaștem istoria localității în care trăim?

Istoria locală ne ajută să înțelegem identitatea comunității din care facem parte. Ea ne oferă exemple de oameni și evenimente care au contribuit la dezvoltarea localității și ne învață să apreciem patrimoniul moștenit.

– Care sunt cele mai frecvente mituri despre istoria Republicii Moldova?

Printre cele mai răspândite mituri se numără interpretările simplificate ale originii populației, ale identității naționale sau ale unor evenimente istorice importante. Istoria trebuie analizată pe baza documentelor și a cercetărilor științifice, nu a stereotipurilor.

– Ce eveniment istoric considerați că a influențat cel mai mult destinul țării noastre?

Unul dintre cele mai importante evenimente a fost proclamarea independenței Republicii Moldova, la 27 august 1991. Acest moment a deschis posibilitatea construirii unui stat suveran și a stabilirii propriului parcurs de dezvoltare.

– Ce document sau descoperire v-a impresionat cel mai mult în activitatea dumneavoastră?

M-au impresionat în mod deosebit documentele de arhivă care păstrează mărturii directe despre viața oamenilor obișnuiți. Aceste surse oferă o perspectivă autentică asupra trecutului și aduc istoria mai aproape de noi.

– Care sunt cele mai valoroase lecții pe care ni le oferă trecutul?

Trecutul ne învață că libertatea, solidaritatea și responsabilitatea trebuie protejate permanent. De asemenea, ne arată consecințele conflictelor, ale intoleranței și ale deciziilor greșite.

– Ce rol au muzeele în educarea noilor generații?

Muzeele transformă istoria într-o experiență concretă și accesibilă. Prin exponate, activități educative și proiecte interactive, ele îi ajută pe tineri să înțeleagă și să aprecieze patrimoniul cultural și istoric.

– Ce le-ați recomanda tinerilor care doresc să studieze istoria?

Le recomand să citească mult, să fie curioși, să analizeze critic informațiile și să învețe să lucreze cu surse istorice. Istoria nu înseamnă doar memorarea datelor, ci înțelegerea oamenilor și a societății.

– Ce mesaj aveți pentru cititori cu ocazia Zilei Istoricului?

Cu ocazia Zilei Istoricului, îi îndemn pe toți să privească trecutul cu interes și respect. Cunoașterea istoriei ne ajută să înțelegem prezentul și să construim un viitor mai bun pentru generațiile care urmează.

Prin activitatea lor, istoricii și muzeografii contribuie la păstrarea memoriei colective și la transmiterea valorilor culturale către noile generații. De Ziua Istoricului, le adresăm sincere felicitări tuturor celor care cercetează, protejează și promovează trecutul, ajutându-ne să înțelegem mai bine cine am fost, cine suntem și încotro ne îndreptăm.