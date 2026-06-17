„Curiozități pe care nu le știai despre Ciprian Porumbescu” / VIDEO

De către
Elena Cornea
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Unii au scris istorie, alții au compus muzică nemuritoare sau au schimbat lumea prin talentul și curajul lor. Îi cunoaștem după nume, dar adesea nu știm poveștile fascinante din spatele succesului lor. În această rubrică vă prezentăm 5 lucruri mai puțin cunoscute despre personalități care au marcat generații. Astăzi vorbim despre Ciprian Porumbescu, unul dintre cei mai îndrăgiți compozitori.

Despre aceste curiozități ne vorbește Larisa Prisacari, șef serviciu asistență metodologică, care ne va ajuta să descoperim detalii inedite din viața marilor autori.


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Elena Cornea
Elena Cornea

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