Centrul DACIA a organizat un atelier privind protecția minorilor afectați de violență / GALERIE FOTO

Profesioniști din domeniile ordinii publice, justiției, asistenței sociale și sănătății au participat recent la un atelier de instruire organizat de Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA din Soroca. Activitatea a fost dedicată consolidării competențelor în gestionarea cazurilor de violență bazată pe gen care implică minori.

Scopul instruirii a fost dezvoltarea cunoștințelor și abilităților specialiștilor care intervin în astfel de situații, pentru a asigura o abordare mai eficientă și adaptată nevoilor copiilor afectați de violență.

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Pe parcursul atelierului au fost discutate efectele pe care violența le poate avea asupra dezvoltării emoționale, psihologice și sociale a copiilor. Participanții au analizat diferitele forme ale violenței bazate pe gen, inclusiv manifestările acesteia în mediul online, precum și consecințele pe termen scurt și lung ale traumelor asupra minorilor.

Un subiect important al instruirii a fost abordarea bazată pe traumă și managementul de caz, care presupun înțelegerea experiențelor prin care a trecut copilul și oferirea unui sprijin sigur și adaptat fiecărei situații. De asemenea, specialiștii au discutat despre rolurile pe care un copil le poate avea într-un caz de violență, fie ca victimă directă, victimă indirectă sau martor.

„În cadrul sesiunii am avut posibilitatea să înțelegem că unele comportamente sunt rezultatul traumelor și urmează să integrăm și această perspectivă când evaluăm cazurile, iar implicarea multisectorială are un impact major la îmbunătățirea situației familiilor afectate de violență”, a spus Diana Tanas.

În cadrul sesiunilor de lucru, participanții au pus accent pe respectarea interesului superior al copilului și pe importanța colaborării dintre instituțiile responsabile de protecția și bunăstarea minorilor.

Totodată, atelierul a oferit posibilitatea schimbului de experiență și de bune practici între specialiști, contribuind la consolidarea mecanismelor locale de intervenție și protecție pentru copiii afectați de violența bazată pe gen.

Prin astfel de activități, Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA din Soroca continuă să sprijine dezvoltarea profesională a specialiștilor și să promoveze servicii de protecție mai eficiente, orientate spre respectarea drepturilor și interesului superior al fiecărui copil.