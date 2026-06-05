Elevii grupei 38 specialitatea „Turism” de la Colegiul „Mihai Eminescu” și-au prezentat rezultatele practicii profesionale / GALERIE FOTO

Elevii grupei 38, specialitatea „Turism”, din cadrul Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca au participat ieri la raportul de totalizare a Practicii Tehnologice II, activitate în cadrul căreia și-au prezentat experiențele acumulate pe parcursul stagiului de practică.

Evenimentul a oferit elevilor posibilitatea de a vorbi despre activitățile desfășurate, cunoștințele dobândite și competențele profesionale dezvoltate în timpul practicii. Totodată, aceștia au prezentat rezultatele obținute și modul în care experiența practică i-a ajutat să înțeleagă mai bine domeniul turismului.

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Potrivit organizatorilor, activitatea a evidențiat nivelul de pregătire al elevilor, dar și responsabilitatea și implicarea de care au dat dovadă pe parcursul stagiului. Viitorii specialiști au demonstrat că sunt pregătiți să aplice în practică noțiunile studiate la ore și să facă față cerințelor din domeniul turistic.

Practica profesională reprezintă o etapă importantă în procesul de formare a elevilor, oferindu-le posibilitatea de a acumula experiență directă și de a se familiariza cu activitatea din instituțiile și întreprinderile de profil.

La finalul activității, elevii au fost felicitați pentru rezultatele obținute și pentru efortul depus pe durata practicii. Organizatorii le-au urat succes în continuarea studiilor și în dezvoltarea unei cariere în domeniul turismului.

Raportul de totalizare a fost coordonat de metodista Victoria Nosov, care a apreciat implicarea elevilor și interesul acestora pentru profesia aleasă.