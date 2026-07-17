Micii ecologiști de la Grădinița nr. 17 au descoperit natura pe malul Nistrului / VIDEO

Copiii din grupa „Boboceii” de la Instituția de Educație Timpurie nr. 17 „Cheița de Aur” din Soroca au participat astăzi la o activitate educativă desfășurată în mijlocul naturii. Alături de educatori, cei mici au mers pe malul râului Nistru, unde au învățat, prin joc și explorare, cât de important este să protejeze mediul înconjurător.

Activitatea, desfășurată sub genericul „Planeta Verde ne cheamă!”, a avut scopul de a dezvolta spiritul de observație al copiilor și de a le forma deprinderi de respect și grijă față de natură.

Pe parcursul excursiei, preșcolarii au primit mai multe misiuni din partea personajului simbolic „Zâna Natură”, prin care au demonstrat că sunt pregătiți să devină adevărați protectori ai planetei.

Prima provocare, intitulată „Detectivii naturii”, i-a încurajat pe copii să exploreze împrejurimile și să descopere insecte, frunze, copaci și alte semne ale vieții din natură. Prin această activitate, cei mici au observat mai atent mediul înconjurător și au aflat cât de important este fiecare element din ecosistem.

O altă misiune, „Ascultă natura”, i-a provocat să închidă ochii și să identifice sunetele din jur. Copiii au ascultat foșnetul frunzelor, ciripitul păsărilor și alte zgomote specifice naturii, învățând să aprecieze liniștea și frumusețea mediului natural.

La final, în cadrul activității „Mesaj pentru Planetă”, fiecare copil a făcut o promisiune pentru protejarea mediului. Cei mici au completat propoziția „Promit că…” și au vorbit despre gesturile pe care le vor face pentru a păstra natura curată, precum să nu arunce deșeuri la întâmplare, să protejeze plantele și să respecte animalele.

După încheierea tuturor provocărilor, micii naturaliști s-au răcorit cu un pahar de limonadă, bucurându-se de momente de relaxare petrecute în aer liber.

Prin astfel de activități, cadrele didactice urmăresc să îi apropie pe copii de natură și să le formeze, încă de la o vârstă fragedă, deprinderi de protejare a mediului. Experiențele petrecute în aer liber îi ajută pe cei mici să învețe prin joacă, să observe lumea din jur și să înțeleagă că fiecare poate contribui la păstrarea unui mediu curat și sănătos.