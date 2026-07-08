Beneficiarii Centrului de Plasament din Soroca au sărbătorit Ziua Mondială a Ciocolatei la bibliotecă / GALERIE FOTO

De Ziua Mondială a Ciocolatei, sărbătorită astăzi, Filiala pentru Copii „Steliana Grama” din Soroca a organizat o activitate informativă și recreativă dedicată unuia dintre cele mai îndrăgite deserturi din lume. Evenimentul a reunit beneficiarii Centrului de plasament temporar pentru copiii separați de părinți din Soroca și utilizatorii bibliotecii, care au avut ocazia să afle mai multe despre istoria și beneficiile ciocolatei.

Activitatea a început cu vizionarea unui material video despre originea ciocolatei, prezentând drumul parcurs de acest produs de la civilizațiile antice până la desertul cunoscut și apreciat în întreaga lume. Participanții au descoperit cum este obținută ciocolata și au aflat informații despre procesul de producție.

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În cadrul întâlnirii au fost prezentate și beneficiile consumului moderat de ciocolată. Organizatorii le-au explicat copiilor că aceasta poate contribui la îmbunătățirea stării de bine, poate oferi energie și poate influența pozitiv dispoziția, atunci când este consumată cu măsură.

Evenimentul a îmbinat informațiile educative cu momente de relaxare și socializare, oferindu-le participanților posibilitatea de a învăța lucruri noi într-o atmosferă plăcută.

La final, organizatorii au pregătit o surpriză dulce pentru toți cei prezenți. Copiii și ceilalți participanți au savurat împreună ciocolată, încheind astfel activitatea într-o atmosferă plină de zâmbete și voie bună.

Prin astfel de acțiuni, Filiala pentru Copii „Steliana Grama” continuă să organizeze activități educative și interactive, care îmbină învățarea cu recreerea și oferă copiilor experiențe interesante și memorabile.