Succes pentru Teatrul „Veniamin Apostol” din Soroca la festivalul de animație pentru copii

Teatrul „Veniamin Apostol” din Soroca a reprezentat municipiul la cea de-a V-a ediție a Festivalului Românesc de Animație pentru Copii (FRAC), desfășurat la Chișinău în perioada 26 iunie – 5 iulie.

Actorii soroceni au urcat pe scena festivalului cu spectacolul „Lumea lui Guguță”, inspirat din opera lui Spiridon Vangheli și regizat de Alexandru Cozub. Reprezentația s-a bucurat de un public numeros, fiind răsplătită cu aplauze îndelungate.

Organizat de Teatrul „Piciul Julien”, Festivalul Românesc de Animație pentru Copii este primul festival de teatru de animație din Republica Moldova desfășurat exclusiv în spații neconvenționale. Pe parcursul a zece zile, Parcul „Alunelul” din Chișinău a găzduit spectacole susținute de trupe din Republica Moldova și România, oferind copiilor și familiilor momente de poveste și experiențe artistice în aer liber.

Ediția din acest an, desfășurată sub genericul „Tradițional”, a avut un caracter necompetitiv, punând accent pe schimbul de experiență dintre artiști și apropierea teatrului de public.

La finalul festivalului, Teatrul „Veniamin Apostol” din Soroca a primit o Diplomă de Participare, conducerea instituției exprimându-și recunoștința față de organizatori pentru invitație și față de spectatorii care au primit cu căldură spectacolul. Instituția este condusă interimar de Sofia Cebotari.