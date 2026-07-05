Ce trebuie să mănânce o femeie însărcinată pentru dezvoltarea sănătoasă a creierului copilului

Alimentația unei femei însărcinate este foarte importantă nu doar pentru creșterea fizică a bebelușului, ci și pentru dezvoltarea creierului acestuia. Specialiștii spun că ceea ce mănâncă viitoarea mamă, dar și stilul ei de viață, pot influența dezvoltarea copilului încă din perioada sarcinii.

O dietă echilibrată, bogată în vitamine, minerale și nutrienți esențiali, ajută bebelușul să se dezvolte sănătos. Unele alimente sunt considerate deosebit de importante pentru creierul fătului.

Un rol important îl au alimentele bogate în Omega-3. Acești acizi grași, în special DHA, ajută la dezvoltarea neuronilor, adică a celulelor care stau la baza funcționării creierului. Surse bune de Omega-3 sunt peștele, ouăle, semințele de in, tofu, fasolea și legumele verzi.

Fructele și legumele sunt, de asemenea, necesare în alimentația unei gravide. Acestea conțin vitamine și antioxidanți, care protejează organismul și susțin dezvoltarea creierului copilului. Printre cele mai recomandate sunt spanacul, roșiile, fructele de pădure, portocalele și varza kale.

Proteinele ajută la formarea celulelor noi și la dezvoltarea țesuturilor. În timpul sarcinii, ele sunt importante atât pentru mamă, cât și pentru copil. Proteinele pot fi luate din carne slabă, ouă, lactate, fasole, linte sau alte leguminoase.

Un alt element important este fierul. Acesta ajută la transportul oxigenului către făt. Lipsa fierului poate influența negativ dezvoltarea copilului și poate duce la probleme de sănătate. Fierul se găsește în carne roșie slabă, ficat, ouă, cereale integrale, leguminoase și fructe uscate.

Vitamina D are și ea un rol important. Aceasta ajută la dezvoltarea oaselor, susține imunitatea și contribuie la dezvoltarea creierului. Organismul poate produce vitamina D prin expunere moderată la soare, dar aceasta se poate obține și din alimentație sau, la recomandarea medicului, din suplimente.

Specialiștii atrag atenția că o sarcină sănătoasă nu depinde doar de mâncare. Mișcarea ușoară, odihna, reducerea stresului și controalele regulate la medic sunt la fel de importante.