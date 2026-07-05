Verde, galben sau roșu? Ce ardei gras este cel mai sănătos

Ardeiul gras este una dintre cele mai folosite legume în bucătărie. Îl punem în salate, tocănițe, supe, sosuri sau îl mâncăm crud, lângă brânză, carne ori alte legume. Dar mulți se întreabă: care este mai sănătos – cel verde, cel galben sau cel roșu?

Răspunsul simplu este acesta: toți ardeii grași sunt sănătoși, dar nu sunt identici. Culoarea arată, de obicei, cât de copt este ardeiul și ce gust are. Ardeiul verde este cules mai devreme și are un gust mai ușor amărui. Cel galben este mai dulce, iar cel roșu este cel mai copt și, de regulă, cel mai dulce.

Dacă vorbim despre vitamine și antioxidanți, ardeiul roșu are un avantaj important. Potrivit Cleveland Clinic, ardeiul gras roșu crud este bogat în vitamina C, vitamina A, vitamina B6, acid folic și vitamina E. O cană de ardei roșu crud tocat poate aduce o cantitate mare de vitamina C, necesară pentru imunitate, piele și vindecarea rănilor.

Ardeiul roșu este apreciat și pentru conținutul de beta-caroten, o substanță pe care organismul o poate transforma în vitamina A. Aceasta este importantă pentru vedere, piele și sistemul imunitar. Cleveland Clinic arată că ardeiul roșu se numără printre alimentele care conțin beta-caroten.

Ardeiul galben este și el foarte valoros. El este mai dulce decât cel verde și este o alegere bună pentru cei care vor un gust mai blând. Specialiștii menționează că ardeiul galben este bogat în vitamina C, iar această vitamină ajută organismul să lupte mai bine cu infecțiile și contribuie la formarea colagenului.

Ardeiul verde nu trebuie evitat. Chiar dacă este mai puțin copt, el rămâne o legumă bună, cu puține calorii, fibre și vitamine. Are un gust mai proaspăt și merge foarte bine în mâncăruri gătite, salate sau umplut. În plus, poate fi o alegere bună pentru cei care preferă un gust mai puțin dulce.

Important este și modul în care consumăm ardeiul. Vitamina C se poate pierde prin gătire îndelungată, mai ales la temperaturi mari. De aceea, pentru a păstra cât mai multe vitamine, ardeiul este bine să fie consumat și crud, în salate sau gustări. Dacă îl gătim, este mai bine să nu îl fierbem prea mult.

Așadar, care ardei este cel mai sănătos? Dacă ar fi să alegem unul singur, ardeiul roșu are cele mai multe argumente: este mai copt, mai dulce și bogat în antioxidanți. Totuși, cea mai bună alegere rămâne farfuria colorată. Verde, galben și roșu – fiecare aduce ceva bun pentru organism.

Concluzia este simplă: nu trebuie să alegem o singură culoare. Cu cât avem mai multe culori în farfurie, cu atât alimentația este mai variată și mai sănătoasă.