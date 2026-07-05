Conduceau o tricicletă și o motocicletă, în stare de ebrietate. Este vorba despre doi bărbați, de 60 și 40 de ani

De către
OdN
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Pe parcursul săptămânii, polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Soroca  sub coordonarea șefului Secției Securitate Publică, Victor Marchitan, au organizat mai multe razii profilactice pentru prevenirea încălcărilor rutiere și sporirea siguranței în trafic.

În cadrul verificărilor, polițiștii au depistat un bărbat de 40 de ani care conducea o motocicletă și un altul de 60 de ani care conducea o tricicletă, ambii fiind în stare de ebrietate alcoolică. Testarea cu aparatul Drager a indicat în primul caz 1,30 mg/l, respectiv 0,44 mg/l alcool în aerul expirat în cel de-al doilea caz.
Totodată, în satul Regina Maria a fost depistată și ridicată o motocicletă abandonată, neînmatriculată.
În toate cazurile au fost inițiate procedurile legale, iar materialele acumulate vor fi examinate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Poliția va continua organizarea unor astfel de razii și îndeamnă participanții la trafic să respecte regulile de circulație și să nu conducă vehicule sub influența alcoolului

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OdN
OdN
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