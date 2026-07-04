Cum îți organizezi frigiderul vara: Reguli simple pentru alimente mai proaspete și mai sigure

Vara, frigiderul devine unul dintre cele mai importante aparate din casă. Temperaturile ridicate fac ca alimentele să se altereze mai repede, iar o organizare corectă ne poate ajuta să păstrăm mâncarea proaspătă mai mult timp și să evităm risipa.

Primul pas este să nu încărcăm frigiderul peste măsură. Chiar dacă vara cumpărăm mai multe fructe, legume, lactate sau băuturi reci, aerul trebuie să circule liber printre alimente. Dacă frigiderul este prea plin, răcirea nu se face uniform, iar unele produse se pot strica mai repede.

Un alt lucru important este să așezăm alimentele pe rafturi în funcție de temperatura din frigider. Pe rafturile de sus pot fi puse produsele gata de consum, cum ar fi mâncarea gătită, iaurturile sau brânzeturile. Pe rafturile din mijloc se pot păstra ouăle, lactatele și alte produse ambalate. Carnea crudă și peștele trebuie puse pe raftul de jos, în recipiente bine închise, pentru ca zeama să nu curgă peste alte alimente.

Fructele și legumele trebuie păstrate în sertarele speciale ale frigiderului. Totuși, nu toate au nevoie de frig. Roșiile, cartofii, ceapa sau usturoiul se păstrează mai bine într-un loc răcoros și uscat, nu neapărat în frigider. În schimb, verdețurile, castraveții, ardeii sau fructele de pădure trebuie ținute la rece și consumate cât mai repede.

Mâncarea gătită nu trebuie pusă fierbinte în frigider. Este bine să fie lăsată să se răcească puțin, apoi să fie pusă în caserole curate, cu capac. Vara, resturile de mâncare nu trebuie lăsate ore întregi pe masă, deoarece se pot altera rapid.

De asemenea, este recomandat să verificăm termenul de valabilitate al produselor. Alimentele care expiră mai repede trebuie puse în față, ca să fie consumate primele. Produsele noi pot fi așezate în spate. Această regulă simplă ne ajută să nu uităm mâncarea în frigider și să aruncăm mai puțin.

Ușa frigiderului este zona cea mai caldă, pentru că se deschide des. Acolo pot fi păstrate sosurile, apa, sucurile sau alte produse care nu se strică ușor. Laptele, ouăle sau carnea nu ar trebui ținute pe ușă, mai ales vara.

Curățenia este la fel de importantă. Frigiderul trebuie șters periodic, iar alimentele stricate trebuie aruncate imediat. Mirosurile neplăcute apar, de multe ori, din cauza resturilor uitate sau a produselor care au început să se altereze.

Specialiștii recomandă ca temperatura din frigider să fie de aproximativ 4 grade Celsius. Dacă afară este foarte cald sau frigiderul este deschis des, este bine să verificăm dacă acesta răcește suficient.

O organizare corectă a frigiderului nu înseamnă doar ordine. Înseamnă alimente mai sigure, mai puțină risipă și mai multă grijă pentru sănătatea familiei. Vara, câteva obiceiuri simple pot face diferența.