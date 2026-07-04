A decedat baronul Artur Cerari. Avea doar 65 de ani…

Astăzi, la vârsta de doar 65 de ani, a plecat la Ceruri Artur CERARI, baronul romilor. Detalii privind cauza decesului sau organizarea funeraliilor nu au fost anunțate deocamdată.

Organizația obștească etnoculturală a romilor, Bare Rom, comunitatea romilor din Republica Moldova deplâng trecerea în neființă a unui om de seamă. Între-un necrolog semnat de organizația „Bare Rm” se spune că „… Baronul Artur Cerari a plecat dintre noi, lăsând în urmă o viață dedicată familiei, tradițiilor și comunității pe care a condus-o cu demnitate și respect. El a devenit baron după moartea tatălui său, Mircea Cerari, și a fost cunoscut ca lider al romilor din Soroca…. Plecarea sa lasă un gol greu de umplut. Chipul său blând, veșnică și lumină fără de sfârșit. Iar familiei, apropiaților și întregii comunități le dorim putere, mângâiere și credință în aceste clipe de profundă durere.

Drum lin spre Cer, Baron Artur Cerari! Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”.