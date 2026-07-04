25 de curiozități mai puțin cunoscute despre Statele Unite ale Americii

Statele Unite ale Americii sunt asociate, de obicei, cu zgârie-nori, Hollywood, Casa Albă, fast-food, NASA și marile orașe precum New York, Los Angeles sau Chicago. Dar dincolo de imaginile foarte cunoscute, SUA ascund o mulțime de detalii surprinzătoare: locuri extreme, reguli istorice neobișnuite, simboluri care au arătat altfel la început și peisaje care par desprinse de pe altă planetă.

Iată 25 de curiozități mai puțin cunoscute despre America.

Statuia Libertății nu a fost verde de la început.

Astăzi o știm în culoarea ei verde-albăstruie, dar la inaugurare, în 1886, Statuia Libertății avea culoarea cuprului, asemănătoare unei monede noi. Nuanța verde a apărut treptat, prin oxidarea cuprului. Drapelul american a avut, la un moment dat, 15 dungi.

Deși astăzi steagul SUA are 13 dungi, în onoarea celor 13 colonii originale, pentru o perioadă a existat un drapel oficial cu 15 stele și 15 dungi, după intrarea statelor Vermont și Kentucky în Uniune. Imnul SUA a fost inspirat de un steag cu 15 dungi.

Steagul care l-a inspirat pe Francis Scott Key să scrie versurile ce aveau să devină imnul american, „The Star-Spangled Banner”, era tocmai acel drapel cu 15 stele și 15 dungi. Yellowstone a fost primul parc național din lume.

Parcul Național Yellowstone a fost creat în 1872 și este considerat primul parc național din lume, nu doar din Statele Unite. Oamenii locuiau în zona Yellowstone cu mult înainte de apariția SUA.

Regiunea Yellowstone era folosită de oameni cu mii de ani înainte ca Statele Unite să existe ca stat modern. Mai multe triburi indigene au legături istorice cu Yellowstone.

Yellowstone nu este doar un simbol al naturii americane, ci și un spațiu cu o istorie indigenă profundă. Grand Canyon este mai tânăr decât rocile prin care trece.

Cele mai vechi roci din Grand Canyon au aproape două miliarde de ani, dar canionul, așa cum îl știm astăzi, este mult mai tânăr. Râul Colorado a „tăiat” canionul ca o daltă naturală.

În timp, apa și bolovanii purtați de râu au erodat rocile, formând una dintre cele mai spectaculoase prăpăstii ale lumii. Grand Canyon nu este doar mare, ci și foarte complex geologic.

Straturile sale de rocă spun o poveste uriașă despre trecutul Pământului, schimbări climatice, mări dispărute și mișcări ale scoarței terestre. Death Valley este sub nivelul mării.

Badwater Basin, din Parcul Național Death Valley, se află la aproximativ 86 de metri sub nivelul mării, fiind cel mai jos punct din America de Nord. Într-unul dintre cele mai uscate locuri din SUA trăiesc pești.

Deși Death Valley pare un loc imposibil pentru viață, acolo există mici pești adaptați condițiilor extreme, cunoscuți ca pupfish. Death Valley poate avea flori după ploi rare.

În anii cu ploi suficiente, zonele aride ale parcului pot fi acoperite de câmpuri de flori sălbatice, un contrast spectaculos cu imaginea obișnuită a deșertului. Everglades a fost creat ca parc național pentru biodiversitate.

Parcul Național Everglades, din Florida, protejează zone umede, păduri și habitate marine, fiind unul dintre cele mai importante ecosisteme din SUA. Everglades este și o sursă importantă de apă potabilă.

Pe lângă valoarea sa naturală, Everglades are un rol important în alimentarea cu apă a sudului Floridei. Marile Lacuri conțin o parte uriașă din apa dulce de suprafață a lumii.

Marile Lacuri de la granița SUA–Canada reprezintă una dintre cele mai importante rezerve de apă dulce de pe planetă. Alaska a fost cumpărată de la Rusia.

În 1867, Statele Unite au cumpărat Alaska de la Imperiul Rus pentru 7,2 milioane de dolari. La vremea respectivă, unii au privit achiziția cu scepticism. Alaska a devenit stat abia în 1959.

Deși a intrat sub control american în 1867, Alaska a devenit stat al SUA aproape un secol mai târziu. Louisiana Purchase a schimbat radical dimensiunea țării.

În 1803, SUA au cumpărat de la Franța un teritoriu imens, cunoscut ca Louisiana Purchase. Această achiziție a deschis drumul expansiunii americane spre vest. Mauna Loa, din Hawaii, este unul dintre cei mai mari vulcani activi ai lumii.

Mauna Loa se află pe Insula Hawaii și este considerat unul dintre cei mai mari vulcani activi de pe Pământ. Hawaii are munți mai înalți decât par la prima vedere.

Vârfurile vulcanice din Hawaii nu impresionează doar prin altitudinea deasupra nivelului mării, ci mai ales prin faptul că se ridică de pe fundul oceanului. Casa Albă are 132 de camere.

Reședința oficială a președintelui american este mult mai mare decât pare în fotografii. Clădirea include 132 de camere, zeci de băi, sute de uși și numeroase spații de lucru. SUA au mai multe fusuri orare decât credem.

Când vorbim despre Statele Unite, ne gândim adesea la coasta de est și coasta de vest, dar țara include și Alaska, Hawaii și teritorii aflate în Pacific și Caraibe. Nu toate statele americane folosesc termenul „state” în titulatura lor oficială.

Kentucky, Massachusetts, Pennsylvania și Virginia se numesc oficial „commonwealth”, deși funcționează ca state americane obișnuite. Washington, D.C. nu este stat.

Capitala SUA nu aparține niciunui stat american. Districtul Columbia a fost creat ca teritoriu federal special, pentru ca sediul puterii centrale să nu fie plasat sub controlul unui singur stat. America este o țară a extremelor.

În aceeași țară găsim deșerturi sub nivelul mării, ghețari, vulcani activi, mlaștini tropicale, canioane uriașe, orașe cu milioane de locuitori și comunități izolate în Alaska.

Statele Unite nu sunt doar țara metropolelor și a filmelor celebre. Sunt un spațiu al contrastelor: de la tăcerea deșertului Death Valley până la pădurile din Yellowstone, de la străzile aglomerate ale New Yorkului până la vulcanii din Hawaii. Iar uneori, cele mai interesante povești despre America nu se află în lucrurile mari și cunoscute, ci în detaliile aparent mici.