Cum creezi imagini cu inteligență artificială gratuit

Popularitatea acestor servicii a crescut exploziv în ultimii ani, iar rezultatele sunt din ce în ce mai realiste. Unele modele AI pot genera peisaje, portrete, personaje fantastice sau imagini fotorealiste care par realizate cu o cameră profesională.

Cum generezi gratuit imagini cu AI

Primul pas este alegerea unei platforme care oferă generare de imagini. În prezent există numeroase opțiuni gratuite, iar multe dintre ele funcționează direct în browser, fără instalare.

După crearea unui cont, trebuie să introduci o descriere detaliată a imaginii dorite. Cu cât explicația este mai precisă, cu atât rezultatul va fi mai apropiat de ceea ce îți imaginezi.

De exemplu, în loc să scrii simplu „pisică”, poți introduce o descriere precum „pisică portocalie care stă pe o bibliotecă veche, lumină caldă de apus, stil fotografic realist”. Inteligența artificială va analiza textul și va genera una sau mai multe variante.

Majoritatea platformelor permit și alegerea stilului imaginii. Poți opta pentru fotografie realistă, desen digital, anime, pictură în ulei, ilustrație 3D sau artă conceptuală.

În multe cazuri vei putea modifica ulterior rezultatul, regenerând imaginea sau ajustând descrierea pentru a obține o variantă mai apropiată de ceea ce cauți.

Sfaturi pentru rezultate mai bune

Un secret folosit de creatorii de conținut este utilizarea unor descrieri cât mai detaliate. Inteligența artificială răspunde mai bine atunci când primește informații clare despre lumină, culori, fundal, perspectivă și stil artistic.