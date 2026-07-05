A refuzat testarea alcoolscopică, după ce a comis două accidente rutiere în aceeași zi – inculpatul, condamnat la 3 ani de închisoare

Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 31 ani pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și fără permis de conducere, fapte soldate cu producerea a două accidente rutiere în capitală.

Prin sentința instanței de judecată, inculpatul a fost recunoscut vinovat și condamnat la 3 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis.

Potrivit probelor administrate, în seara zilei de 7 februarie 2025, inculpatul, care nu deținea permis de conducere și nu absolvise cursurile unei școli auto, a urcat la volanul unui automobil de model „Renault Megane”. În timpul deplasării, acesta a fost implicat într-un accident rutier pe strada Sarmizegetusa din capitală, în urma căruia au fost avariate vehiculele implicate.

După producerea impactului, inculpatul a părăsit locul faptei și și-a continuat deplasarea în trafic cu același automobil, fiind implicat, la scurt timp, într-un al doilea accident rutier la intersecția străzilor Burebista și Muncești.

Un martor ocular a observat cel de-al doilea accident și a alertat imediat poliția. După coliziune, toate persoanele implicate au coborât din autovehicule, inclusiv și inculpatul. La sosirea echipajului de poliție, acesta a încercat să fugă, însă a fost urmărit, reținut și condus înapoi de către polițiști.

Ulterior, oamenii legii au inițiat procedurile de documentare a cazului. Întrucât existau suspiciuni că bărbatul se afla în stare de ebrietate, acesta a fost condus la o instituție medicală specializată, unde a refuzat testarea alcoolscopică, examinarea medicală și prelevarea probelor biologice necesare stabilirii stării de ebrietate.

În cadrul urmăririi penale, inculpatul și-a recunoscut vina, și-a exprimat regretul pentru cele întâmplate și a declarat că intenționează să repare prejudiciul cauzat părților vătămate.

Ulterior, întrucât inculpatul s-a eschivat de la prezentarea în fața instanței de judecată, acesta a fost anunțat în căutare, iar cauza penală a fost examinată în lipsa sa.

Inculpatul nu se află la prima abatere de la lege, fiind anterior condamnat pentru săvârșirea altor infracțiuni, inclusiv:

– în anul 2017 – pentru dezertare (părăsirea unității militare), pedeapsa cu închisoare fiind suspendată condiționat pe un termen de probă de 2 ani;

– în anul 2020 – pentru amenințare cu omor, condamnat la 1 an de închisoare;

– în anul 2022 – pentru nesupunerea prin violență cerințelor administrației penitenciarului, condamnat la 2 ani de închisoare.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel, potrivit prevederilor legale.

Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, persoana condamnată beneficiază de prezumția de nevinovăție.