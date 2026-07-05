I-a furat telefonul din grădină: un bărbat, condamnat pentru furt

De către
OdN
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Un telefon lăsat pentru câteva clipe la intrarea într-o gospodărie a devenit motivul unui dosar penal care s-a încheiat cu condamnare. Un bărbat a fost găsit vinovat de furt, după ce instanța a stabilit că a sustras pe ascuns un telefon mobil în valoare de 5.400 de lei, profitând de faptul că proprietara lucra în grădină.

Sentința a fost pronunțată la 1 iulie 2026 de Judecătoria Soroca, sediul Florești, într-o cauză penală examinată în procedură generală. Dosarul a vizat o infracțiune prevăzută de art. 186 alin. (1) din Codul penal — furtul, adică sustragerea pe ascuns a bunurilor altei persoane.

Potrivit sentinței, fapta s-a produs la 23 iunie 2025, în jurul orei 20:30. Inculpatul s-ar fi aflat în apropierea unei gospodării, iar proprietara efectua lucrări agricole în grădină. Profitând de accesul liber și de faptul că telefonul fusese lăsat la intrarea într-o încăpere, acesta ar fi sustras un telefon mobil de model „Samsung A34”, cauzând o pagubă materială de 5.400 de lei.

În instanță, inculpatul nu și-a recunoscut vina. Potrivit documentului, acesta s-a prezentat la etapa preliminară, însă ulterior a refuzat să participe la ședințele de judecată. Instanța a constatat că se eschivează cu rea-voință și a dispus examinarea cauzei în lipsa lui.

Partea vătămată a povestit în ședință că, în timp ce lucra în grădină, a lăsat telefonul și căștile lângă intrarea unei încăperi. La un moment dat, când nu a mai putut asculta cartea audio, și-a dat seama că telefonul dispăruse. Prin aplicația telefonului, aceasta a urmărit pentru scurt timp mișcările dispozitivului, dar conexiunea a dispărut. Telefonul nu a fost restituit, iar prejudiciul nu a fost recuperat.

Un martor a declarat că, a doua zi, la un punct de reparație și vânzare a telefoanelor mobile, i-a fost adus un telefon Samsung A34. Acesta a spus că a cumpărat dispozitivul cu 300–400 de lei, deoarece ecranul era deteriorat, apoi l-a vândut mai departe. Martorul a confirmat ulterior, pe baza unui fototabel, persoana care i-ar fi adus telefonul.

Instanța a reținut că vinovăția inculpatului a fost demonstrată prin declarațiile părții vătămate și ale martorului, dar și prin documentele anexate la dosar. Printre probe se numără plângerea părții vătămate, procesul-verbal de cercetare la fața locului, fotografii, procese-verbale de audiere și procesul-verbal de recunoaștere după fotografie.

În motivarea hotărârii, instanța a menționat că probele cercetate sunt pertinente, concludente și se coroborează între ele. De asemenea, judecătoria a reținut că furtul presupune luarea ilegală și gratuită a unui bun mobil străin, în mod ascuns, cu scop de profit.

La stabilirea pedepsei, instanța a ținut cont că infracțiunea face parte din categoria celor ușoare, că inculpatul nu a fost anterior condamnat, dar și că în privința sa au existat anterior două cauze penale încetate prin împăcarea părților. Instanța a decis aplicarea unei pedepse sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității.

Prin sentință, inculpatul a fost condamnat la 240 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Instanța i-a atras atenția că, în cazul eschivării cu rea-voință, pedeapsa poate fi înlocuită cu închisoare, calculându-se o zi de detenție pentru patru ore de muncă neremunerată.

Pe lângă pedeapsă, instanța a dispus încasarea a 1.862 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare și a admis integral acțiunea civilă a părții vătămate. Astfel, inculpatul urmează să achite și prejudiciul material de 5.400 de lei. Până la definitivarea sentinței, în privința acestuia a fost aplicată măsura preventivă de obligare de a nu părăsi localitatea.


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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