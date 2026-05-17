Mamă amendată după ce fiica sa ar fi creat un cont fals de Instagram cu imagini indecente ale unei colege

O femeie din raionul Florești a fost sancționată contravențional după ce fiica sa minoră ar fi creat un cont fals pe Instagram în numele unei colege de școală și ar fi publicat fotografii cu conținut indecent. Cazul a fost examinat de Judecătoria Soroca, sediul Florești, iar instanța a concluzionat că mama nu și-a îndeplinit corespunzător obligațiile de educare și instruire a copilului.

Potrivit hotărârii, incidentul s-a produs la începutul lunii aprilie 2026. Minora ar fi creat contul pe numele unei colege și ar fi distribuit imagini considerate indecente. În urma plângerii depuse, cazul a fost investigat de Inspectoratul de Poliție Florești, fiind pornit un proces contravențional în baza articolului 63 alineatul (1) din Codul Contravențional.

În timpul examinării cauzei, instanța a analizat mai multe probe, inclusiv capturi de ecran, istoricul contului de Instagram, declarații și documente întocmite de autorități. Femeia a solicitat aplicarea unei sancțiuni mai blânde.

Judecătorul a constatat că vinovăția acesteia este demonstrată și a subliniat în motivarea deciziei că educația și normele de conduită ale copiilor sunt formate în primul rând în familie. Instanța a menționat că „educația, bunele maniere și regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate”.

În cele din urmă, femeia a fost sancționată cu amendă în valoare de 500 de lei. Totodată, instanța a explicat că aceasta poate achita jumătate din sumă — 250 de lei — dacă plata este efectuată în termen de trei zile lucrătoare de la comunicarea hotărârii.

Cazul readuce în atenție riscurile comportamentului online în rândul minorilor și responsabilitatea părinților în monitorizarea activității copiilor pe rețelele sociale. Specialiștii atrag tot mai des atenția asupra fenomenului de cyberbullying și a impactului pe care astfel de situații îl pot avea asupra elevilor.


