Soroceni (ne)cunoscuți: Emilian Coțaga – medicul care și-a dedicat viața sănătății copiilor

Un medic născut în nordul Basarabiei a ajuns să conducă unul dintre cele mai importante spitale pentru copii din Chișinău, iar numele său continuă să fie păstrat în memoria sistemului medical. Este vorba despre Emilian Ion Coțaga, originar din satul Alexandru cel Bun, raionul Soroca, medic pediatru și organizator al ocrotirii sănătății copilului, căruia i-a fost atribuit numele Spitalului Clinic Republican pentru Copii din capitală.

Potrivit unei note biografice expuse în instituția medicală, Emilian Coțaga s-a născut la 11 august 1937 în satul Alexandru cel Bun. În anul 1960 a absolvit cu mențiune Institutul de Stat de Medicină din Chișinău, iar activitatea profesională și-a început-o în calitate de medic-șef al spitalului de circumscripție Cimișlia din raionul Anenii Noi.

Între anii 1962–1965 și-a continuat studiile în aspirantură la Institutul de Pediatrie din Sankt Petersburg, după care a fost numit medic-șef al Spitalului Clinic Republican pentru Copii. A activat în această funcție timp de 32 de ani.

De-a lungul carierei sale, Emilian Coțaga s-a remarcat nu doar ca medic, ci și ca organizator al sistemului medical pediatric. A contribuit la dezvoltarea serviciilor specializate pentru copii și la implementarea unor metode moderne de diagnostic și tratament.

Totodată, medicul a participat la pregătirea tinerilor specialiști și a publicat 42 de lucrări științifice. A fost autor al mai multor propuneri de raționalizare și membru al unor organizații și consilii medicale din fosta Uniune Sovietică.

Activitatea sa a fost apreciată atât de autorități, cât și de instituțiile medicale. Pentru contribuția adusă în domeniul sănătății copilului, Emilian Coțaga a fost decorat cu ordine și medalii de stat și menționat de Ministerul Sănătății și organizații obștești.

În memoria sa, la 14 martie 1996, Primăria municipiului Chișinău a emis o decizie prin care Spitalului Clinic Republican pentru Copii i-a fost atribuit numele „Emilian Coțaga”. Documentul menționează că hotărârea a fost luată „pentru munca asiduă în domeniul ocrotirii sănătății copilului”. Decizia prevedea și instalarea unei plăci comemorative pe clădirea instituției medicale de pe strada Vasile Alecsandri din Chișinău.

Astăzi, numele lui Emilian Coțaga rămâne legat de dezvoltarea pediatriei din Republica Moldova și de una dintre cele mai importante instituții medicale pentru copii din țară. Pentru mulți medici și pacienți, acesta continuă să fie un simbol al devotamentului profesional și al grijii față de sănătatea copiilor.

