Europa vine mâine la Soroca: concerte, gastronomie europeană și proiecte finanțate de UE, într-un singur eveniment / VIDEO

De către

Municipiul Soroca va deveni, pentru o zi, punctul de întâlnire al culturii, muzicii și proiectelor europene, odată cu desfășurarea Orășelului European — un eveniment dedicat apropierii Republicii Moldova de valorile și oportunitățile oferite de Uniunea Europeană. Vizitatorii vor avea parte de activități interactive, expoziții tematice, dezbateri publice și un concert de amploare susținut de artiști cunoscuți.

Deschiderea oficială a Orășelului European este programată pentru ora 14:00. Evenimentul va reuni mai multe pavilioane tematice și activități dedicate publicului de toate vârstele.

Printre principalele atracții se numără Pavilionul Delegației Uniunii Europene, realizat împreună cu Biroul Parlamentului European, Europe Café și Tinerii Ambasadori Europeni. Totodată, 14 ambasade ale statelor membre ale Uniunii Europene vor aduce la Soroca jocuri pentru copii, concursuri interactive, bucate tradiționale și momente artistice inspirate din folclorul național al fiecărei țări.

Un spațiu aparte va fi dedicat rezilienței energetice. În cadrul Pavilionului Reziliență Energetică, vizitatorii vor putea afla cum sprijinul Uniunii Europene a contribuit la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova, reducerea dependențelor energetice, diversificarea surselor de energie și promovarea eficienței energetice, inclusiv prin susținerea gospodăriilor vulnerabile în perioade dificile.

La eveniment vor participa și 13 proiecte finanțate de Uniunea Europeană, care activează în domenii precum educația, protecția mediului, antreprenoriatul, incluziunea socială, eficiența energetică, digitalizarea și dezvoltarea rezilienței comunităților locale. Organizatorii spun că scopul acestor prezentări este de a arăta impactul concret al investițiilor europene în viața cetățenilor.

Publicul va putea vizita și Pavilionul Cancelariei de Stat, precum și Pavilionul Primăriei Soroca, unde vor fi prezentate inițiative și programe locale.

În Zona Dezbaterilor Publice, Ionela Hadârcă va discuta cu vizitatorii și va oferi cartea „Prețul Zâmbetului”. Participanții vor putea descoperi istorii de viață inspiraționale și vor avea ocazia să interacționeze cu membrii Clubului Taților.

Programul activităților de zi se va desfășura până la ora 18:00, iar seara se va încheia cu concertul „Europa ești TU”, care va începe la ora 19:00. Pe scenă vor urca Gabriel Nebunu, Akord și Carla’s Dreams.

Ulterior, de la 22:00 vom urmări împreună evoluția lui Satoshi, LIVE, la Eurovision Song Content – cu emoție, energie și susținere din toată inima.

Evenimentul își propune să aducă mai aproape de oameni cultura europeană, oportunitățile de dezvoltare și proiectele implementate cu sprijinul Uniunii Europene, într-un format accesibil și interactiv.