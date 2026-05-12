Ziua Internațională a Asistentului Medical sărbătorită la Soroca / GALERIE FOTO

Pe 12 mai, în întreaga lume este marcată Ziua Internațională a Asistentului Medical, o zi dedicată celor care îngrijesc pacienții și sunt alături de ei în cele mai dificile momente. La Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisacari”, această sărbătoare a fost marcată printr-un moment special de apreciere pentru asistentele medicale din instituție.

Cu această ocazie, mai multe asistente medicale au primit buchete de flori și mesaje de recunoștință pentru munca pe care o depun zi de zi în secțiile spitalului. Colegii și conducerea instituției au ținut să le mulțumească pentru responsabilitate, răbdare și grijă față de pacienți.

Ana Guțu, asistent medical principal, a adresat un mesaj emoționant colegelor sale, menționând importanța profesiei de asistent medical în activitatea spitalului.

„Astăzi aducem un omagiu tuturor asistenților medicali și recunoștință. Vreau să vă transmit din suflet cele mai sincere mulțumiri pentru munca neobosită pe care o faceți în fiecare zi. Inima spitalului nostru bate prin mâinile dumneavoastră, prin mâinile asistenților medicali, mâinile care oferă încredere și alinare, iar inima asistentelor simte durerea și bucuria fiecărui pacient. Devotamentul vostru ține spitalul în mișcare zi și noapte”, a spus Ana Guțu.

Asistenții medicali au un rol important în sistemul medical. Ei sunt cei care monitorizează pacienții, oferă tratamente, susțin bolnavii și contribuie la buna funcționare a instituțiilor medicale.

Ziua Internațională a Asistentului Medical este marcată anual pe 12 mai, în semn de apreciere pentru activitatea și implicarea personalului medical din întreaga lume.