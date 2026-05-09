8 sau 9 mai: Cum s-a încheiat, de fapt, al Doilea Război Mondial și ce a însemnat el pentru buneii noștri?

La fiecare început de mai, Europa își amintește de sfârșitul celui mai devastator conflict din istoria modernă. Totuși, o întrebare continuă să provoace discuții și interpretări politice: Germania nazistă a capitulat pe 8 sau pe 9 mai 1945? Răspunsul corect este că ambele date sunt adevărate, însă în contexte diferite. În spatele acestei diferențe stau nu doar fusurile orare și documentele militare, ci și felul în care marile puteri au construit memoria războiului.

Pentru teritoriul dintre Prut și Nistru, consecințele nu au însemnat doar sfârșitul luptelor, ci începutul unei noi epoci marcate de deportări, foamete, rusificare și schimbări profunde de identitate.

Al Doilea Război Mondial a început oficial la 1 septembrie 1939, când Germania condusă de Adolf Hitler a invadat Polonia. Două zile mai târziu, Marea Britanie și Franța au declarat război Germaniei. Conflictul s-a extins rapid și a implicat aproape întreaga lume.

Pentru spațiul dintre Prut și Nistru, războiul a început, de fapt, mai devreme decât pentru mulți europeni. În urma pactului Ribbentrop-Molotov, semnat între Germania nazistă și Uniunea Sovietică în august 1939, Basarabia a fost inclusă în sfera de influență sovietică. În iunie 1940, URSS a ocupat Basarabia și nordul Bucovinei, iar administrația românească a fost înlocuită cu cea sovietică.

A urmat un lanț de evenimente dramatice: arestări, deportări în Siberia, confiscări de proprietăți și începutul represiunii împotriva elitelor locale. Mulți istorici consideră că pentru populația locală războiul nu a fost doar unul militar, ci și unul împotriva identității și structurii sociale.

În iunie 1941, România, aliată cu Germania, a intrat în război împotriva URSS, încercând să recupereze teritoriile pierdute. Frontul a trecut de mai multe ori prin Basarabia, iar populația civilă a suportat bombardamente, mobilizări, foamete și pierderi umane masive.

Sfârșitul războiului în Europa a venit în primăvara anului 1945. Pe 7 mai, la Reims, în Franța, Germania nazistă a semnat primul act de capitulare necondiționată în fața aliaților occidentali. Documentul prevedea încetarea ostilităților pe 8 mai, la ora 23:01, ora Europei Centrale.

Însă liderul sovietic Iosif Stalin a fost nemulțumit. Moscova considera că ceremonia de la Reims a oferit prea puțină importanță Uniunii Sovietice, care suferise cele mai mari pierderi umane în război. Din acest motiv, sovieticii au insistat asupra unei noi ceremonii oficiale.

Astfel, în noaptea de 8 spre 9 mai 1945, la Berlin, Germania a semnat din nou actul de capitulare, în prezența reprezentanților sovietici și ai aliaților. Din cauza diferenței de fus orar, la Moscova era deja 9 mai. De aici provin cele două date comemorative: 8 mai în majoritatea statelor europene și 9 mai în fostul spațiu sovietic.

În Europa Occidentală, ziua de 8 mai este asociată cu victoria împotriva nazismului și revenirea la democrație. În fostele republici sovietice, 9 mai a devenit simbolul „Marelui Război pentru Apărarea Patriei”, o componentă centrală a memoriei sovietice.

Pentru oamenii dintre Prut și Nistru însă, sfârșitul războiului nu a adus imediat libertate sau prosperitate. După revenirea administrației sovietice în 1944, Basarabia a fost reintegrată în URSS sub forma RSS Moldovenești.

Au urmat ani extrem de duri. În 1946–1947, foametea organizată de regimul sovietic a provocat moartea a zeci sau chiar sute de mii de oameni. Deportările din 1941, 1949 și 1951 au dus la distrugerea multor familii, iar intelectualitatea locală a fost marginalizată sau eliminată.

Limba română a fost redenumită oficial „limba moldovenească”, scrierea latină a fost înlocuită cu alfabetul chirilic, iar istoria locală a fost reinterpretată prin prisma ideologiei sovietice. Generații întregi au crescut într-un sistem care promova identitatea sovietică și reducea legăturile culturale cu România.

Din această perspectivă, întrebarea „am câștigat sau am pierdut?” nu are un răspuns simplu. Victoria împotriva nazismului a însemnat sfârșitul unui regim criminal responsabil pentru Holocaust și milioane de morți. Însă pentru populația dintre Prut și Nistru, sfârșitul războiului a însemnat și începutul unei lungi perioade de sovietizare.

De aceea, memoria zilei de 8 sau 9 mai rămâne diferită de la o societate la alta. Pentru unii este ziua victoriei și a sacrificiului militar. Pentru alții este și ziua care amintește despre ocupație, deportări și pierderea identității naționale.

La peste 80 de ani de la sfârșitul războiului, istoria continuă să influențeze politica, identitatea și felul în care oamenii își înțeleg trecutul. Iar pentru Republica Moldova, această memorie rămâne una dintre cele mai sensibile și complicate teme ale secolului XX.