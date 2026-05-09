„Aceasta este Europa”: Un spectacol despre nașterea Uniunii Europene, va fi adus la Soroca de Ambasada Belgiei cu ocazia Zilei Europei

Un spectacol care transformă istoria Uniunii Europene într-o experiență vie, emoționantă și accesibilă publicului larg va ajunge la Soroca pe 15 mai, printr-o inițiativă culturală a Ambasadei Regatului Belgiei în Republica Moldova.

Cum și de ce s-a născut Uniunea Europeană? Cine a avut curajul să vorbească despre pace într-o Europă distrusă de război? Și ce povești mai puțin cunoscute se ascund în culisele unuia dintre cele mai ambițioase proiecte politice ale lumii moderne? Aceste întrebări stau în centrul spectacolului „Aceasta este Europa”, care va fi prezentat pe 15 mai 2026, de la ora 14:30, la Palatul de Cultură din Soroca. Evenimentul este dedicat Zilei Europei și are acces gratuit pentru public.

Inițiativa, oferită de Ambasada Regatului Belgiei, se adresează unui public larg, inclusiv tinerilor și studenților, și propune o abordare neconvențională a istoriei europene: prin teatru documentar, muzică live și narațiune scenică.

Europa, explicată prin oameni și povești reale

Inspirat din volumul politologului belgian Hendrik Vos, spectacolul urmărește originile Uniunii Europene nu prin prisma tratatelor și instituțiilor, ci prin poveștile oamenilor care au avut curajul să creadă în reconciliere și cooperare după cel de-Al Doilea Război Mondial.

De la haosul postbelic la primele tratate europene — „salvate în ultimul moment de la a fi aruncate la gunoi” — producția scoate la lumină detalii surprinzătoare și episoade puțin cunoscute din istoria construcției europene.

„Dacă vrei să înțelegi cu adevărat esența Uniunii Europene, trebuie să te întorci în timp — la originile sale, la oamenii care, în ciuda diferențelor politice și culturale, s-au unit pentru a-i pune bazele”, subliniază Evert Maréchal, Ambasadorul Regatului Belgiei.

Diplomatul explică și de ce Belgia susține acest proiect cultural într-un moment în care Republica Moldova își consolidează parcursul european.

„Belgia știe prea bine ce înseamnă să fii un stat mic prins între mari puteri, ce înseamnă războiul și violența. Tocmai de aceea, a văzut în UE un antidot împotriva acestor derive”, adaugă Ambasadorul Maréchal.

Artiști moldoveni dau viață unei povești europene

Spectacolul îi aduce pe scenă pe Andrei Porubin, Artist al Poporului, Victor Nofit, Artist Emerit, și Alexandru Palamarciuc, violoncelist al Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”. Cei trei interpreți vor prezenta povestea europeană în limba română, cu subtitrare în limba rusă, pentru a face producția accesibilă unui public cât mai divers.

Varianta românească a piesei a fost dezvoltată în 2025 în cadrul proiectului cultural „EU sunt UE”, implementat de Centrul de Teatru din Moldova cu sprijinul Fondului European pentru Democrație, în parteneriat cu Ambasada Belgiei și Teatrul „Ion Creangă” din Chișinău.

Pentru ediția organizată la Soroca, Ambasada beneficiază de sprijinul Ministerului Culturii, Consiliului Raional Soroca și Primăriei municipiului Soroca.

Un eveniment cultural despre valori și viitor

În contextul dezbaterilor tot mai intense despre viitorul european al Republicii Moldova, organizatorii spun că spectacolul își propune să apropie publicul de valorile fundamentale care stau la baza Uniunii Europene: democrația, libertatea, solidaritatea și pacea.

Mai mult decât o lecție de istorie, „Aceasta este Europa” invită spectatorii la o reflecție despre cum se construiește încrederea între state și despre prețul păcii într-o lume marcată încă de conflicte și tensiuni geopolitice.

Detalii eveniment

Palatul de Cultură din Soroca

15 mai 2026

Ora 14:30

Intrare gratuită

Organizatorii încurajează publicul să confirme participarea prin completarea formularului dedicat sau prin scanarea codului QR de pe afișul evenimentului.