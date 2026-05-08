Activitate dedicată Zilei Europei la Filiala pentru Copii „Steliana Grama” din Soroca / GALERIE FOTO

La Filiala pentru Copii „Steliana Grama” din Soroca a fost organizată recent o activitate dedicată Zilei Europei, cu genericul „Europa, o cale spre un viitor mai sigur și mai frumos”. Evenimentul s-a desfășurat în parteneriat cu Centrul de plasament temporar pentru copiii separați de părinți din Soroca și a reunit mai mulți copii dornici să afle lucruri noi despre Europa și valorile europene.

Activitatea a avut scopul de a-i familiariza pe participanți cu ideea de unitate, pace și cooperare între țările europene. În cadrul unei ore informative cu tema „Ce este Ziua Europei?”, copiii au aflat de ce această zi este importantă și cum contribuie colaborarea dintre state la un viitor mai bun.

Participanții au descoperit și curiozități despre diferite țări europene, au discutat despre tradiții, cultură și diversitate, iar mulți dintre ei au împărtășit propriile impresii și cunoștințe. Atmosfera a fost completată de vizionarea unor materiale video tematice, care au prezentat frumusețea și valorile continentului european.

În partea practică a activității, copiii au realizat lucrarea colectivă „Împreună uniți pentru Europa”. Prin desene și mesaje creative, aceștia au transmis idei despre prietenie, solidaritate și unitate.

Reprezentanții bibliotecii spun că astfel de activități îi ajută pe copii să înțeleagă mai bine valorile europene și să se implice activ în viața comunității. Totodată, evenimentul a oferit participanților o experiență educativă și plină de emoții pozitive.