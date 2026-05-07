Un centru pentru vârstnici din Bădiceni, transformat cu sprijinul UE: „O clădire mai caldă a adus și mai multă căldură umană”

În satul Bădiceni din raionul Soroca, un centru de îngrijire pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități trece printr-o transformare profundă, după ani în care frigul, umezeala și infrastructura degradată au afectat viața celor care îl numesc „acasă”. Cu sprijinul Uniunii Europene, Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice „Acasă” nu doar că și-a îmbunătățit condițiile de trai, ci a devenit și un exemplu de solidaritate și eficiență energetică pentru întreaga comunitate, notează euneighbourseast.eu.

Pentru cei 50 de beneficiari ai instituției, majoritatea persoane în vârstă sau cu dizabilități, schimbările au însemnat mai mult decât pereți izolați și camere încălzite. Au însemnat siguranță, demnitate și apropiere umană.

Mihail Scutari, în vârstă de 44 de ani, locuiește în centru de patru ani, după ce familia sa nu a mai putut să-i ofere îngrijirea necesară. „Mai întâi am fost adus eu la centru, iar după aproximativ jumătate de an a venit și fratele meu”, își amintește el. „Acasă eram mai mult singur. Aici lucrurile sunt diferite – pot interacționa cu alți oameni, pot vorbi cu ei, pot participa la activități și mă simt mai implicat.”

Situații similare sunt întâlnite frecvent în centru. Mulți beneficiari au ajuns aici după pierderea sprijinului familial sau din cauza unor probleme grave de sănătate. Pentru unii, instituția a devenit singurul cămin.

„Când am venit prima dată, starea mea de sănătate era foarte slăbită”, spune Valentina Morari, în vârstă de 69 de ani. „În timp, datorită îngrijirii corespunzătoare, tratamentului și meselor regulate, starea mea s-a îmbunătățit. Acum mă simt mult mai bine și îmi este bine aici.”

O clădire veche de decenii, cu pierderi uriașe de căldură

Centrul funcționează într-o fostă clădire de spital construită în anii 1960. Deși a fost reconstruită în 2009 pentru a găzdui mai mulți beneficiari, infrastructura s-a degradat treptat, iar costurile pentru încălzire au devenit o povară.

„Încălzirea era cea mai mare provocare a noastră”, explică Angela Brighidin, directoarea Centrului. „Ne bazăm pe un sistem de încălzire cu lemne și cărbune, care necesită operare manuală constantă. Temperatura din interior era instabilă, mai ales pe timp de noapte. Un audit energetic a arătat că pierdeam aproape 30% din căldură din cauza izolării insuficiente a podului.”

În 2025, Asociația Obștească „Casa Speranțelor”, cu sprijinul Uniunii Europene prin Fundația Soros Moldova, Keystone Moldova și Fondul de Inovații Sociale din Moldova, a lansat un proiect amplu de modernizare. Lucrările au inclus izolarea podului și a pereților, dar și modernizarea unor echipamente esențiale și dotarea cu mobilier și electrocasnice noi.

Rezultatele s-au simțit imediat. „După lucrările de izolare, pentru prima dată în 20 de ani, personalul nostru lucra în mâneci scurte, iar beneficiarii puteau dormi confortabil”, spune directoarea Centrului. „Iar banii economisiți la încălzire pot fi acum redirecționați către nevoile beneficiarilor noștri.”

Mai mult decât renovare: reconstruirea vieții sociale

Proiectul nu s-a limitat la infrastructură. Accentul a fost pus și pe îmbunătățirea serviciilor sociale și a relațiilor dintre personal și beneficiari.

„Beneficiarii noștri aveau nevoie de mai mult decât de căldură fizică – camere sau pereți mai calzi – aveau nevoie și de un sentiment de căldură umană”, spune Valentina Onică, președinta Asociației Obștești „Casa Speranțelor”. „De aceea, ne-am concentrat și pe îmbunătățirea calității îngrijirii și a activităților oferite acestora.”

Angajații centrului au participat la instruiri privind îngrijirea persoanelor vârstnice și a persoanelor cu dizabilități, comunicarea empatică și dezvoltarea unor planuri individualizate de îngrijire. În paralel, beneficiarii au început să participe mai activ la activități recreative și sociale.

„Am introdus exerciții fizice, activități creative, jocuri, cântece – mai multă interacțiune de grup”, explică Aliona Stratan, asistentă socială în cadrul Centrului de Îngrijire. Un moment care a rămas în memoria participanților a fost atelierul de confecționare a mărțișoarelor. În timp ce realizau simbolurile tradiționale ale primăverii, beneficiarii au împărtășit amintiri din copilărie și povești despre familiile lor.

„Când plecam, beneficiarii ne-au îmbrățișat și ne-au mulțumit că am venit. A fost un moment foarte cald și emoționant – unul care ne-a adus multora lacrimi în ochi”, își amintește Valentina Onică.

Potrivit personalului, schimbările au influențat și atmosfera din centru. Beneficiarii socializează mai mult, participă la activități și dezvoltă relații mai apropiate între ei.

„Acum există mai multă răbdare și înțelegere între beneficiari”, observă asistenta socială Aliona Stratan. „Ei își fac prieteni și interacționează mai ușor.”

Eficiența energetică a ajuns și în gospodăriile din Bădiceni

Impactul proiectului s-a extins dincolo de centrul de îngrijire. Organizația „Casa Speranțelor” a lansat în comunitate campanii de informare despre economisirea energiei, implicând școala, grădinița și gospodăriile din localitate.

„Pentru a mobiliza comunitatea, am lansat un concurs prin care au fost premiate gospodăriile care au obținut cele mai mari economii de energie electrică”, spune Tatiana Coșciug, asistentă socială comunitară în Bădiceni.

Participanții și-au monitorizat consumul timp de trei luni, iar zece familii care au demonstrat reduceri semnificative au primit premii.

Cătălina Brighidin, una dintre participante, spune că schimbările au fost simple, dar eficiente. „Am început cu schimbări simple, cum ar fi înlocuirea becurilor cu unele LED, deconectarea aparatelor din priză sau evitarea lăsării televizorului pornit atunci când nu este urmărit”, afirmă ea. „În doar câteva luni, factura noastră la energie electrică a scăzut de la aproximativ 400 MDL la 200–250 MDL – o reducere de 30–40% datorită unor obiceiuri simple de zi cu zi! Și chiar și după încheierea concursului, continuăm să le aplicăm.”

O transformare care schimbă comunitatea

La Bădiceni, eficiența energetică a devenit mai mult decât un proiect tehnic. A devenit un instrument prin care condițiile de trai ale persoanelor vulnerabile sunt îmbunătățite, iar comunitatea învață să folosească resursele mai responsabil.

Experiența Centrului de Îngrijire „Acasă” arată cum investițiile în infrastructură socială pot avea efecte mult mai ample: reduc costurile, cresc calitatea serviciilor și reconstruiesc legăturile umane într-o comunitate în care mulți vârstnici și persoane cu dizabilități riscau să rămână izolați.

SURSA: euneighbourseast.eu