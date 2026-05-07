În cadrul Proiectul „Deșeuri Solide în Republica Moldova” raioanele Soroca, Florești și Drochia au fost incluse în RMD 7

Localitățile curate și serviciile de salubrizare mai bune se construiesc prin dialog, colaborare și soluții adaptate nevoilor comunităților, informează Ministerul Mediului din republica Moldova. În Regiunile 4 și 7, acest dialog continuă pentru dezvoltarea unui sistem de gestionare a deșeurilor mai eficient, mai bine organizat și mai aproape de oameni.

În contextul consultărilor publice desfășurate pentru dezvoltarea infrastructurii regionale de gestionare a deșeurilor, amintim că proiectul „Deșeuri Solide în Republica Moldova” prevede organizarea sistemului de management al deșeurilor în 6 regiuni.

Acestea sunt: RMD 1 – Cahul, Cantemir, Taraclia și Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia; RMD 2 – Leova, Cimișlia, Basarabeasca, Căușeni și Ștefan Vodă; RMD 4 – municipiul Chișinău, Hâncești, Ialoveni, Anenii Noi, Strășeni, Orhei și Criuleni; RMD 5 – Ungheni, Nisporeni și Călărași; RMD 7 – municipiul Bălți, Râșcani, Drochia, Glodeni, Soroca, Florești, Telenești, Șoldănești, Fălești, Sângerei și Rezina; RMD 8 – Briceni, Edineț, Dondușeni și Ocnița.

În fiecare regiune va fi construit un centru regional de gestionare a deșeurilor, precum și stații de transfer și sortare, pentru servicii mai bune și depozitarea conformă a deșeurilor