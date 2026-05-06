Atenție! O singură căpușă ar putea fi fatală pentru câinele tău de companie

Odată cu încălzirea vremii și creșterea activității insectelor, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționează deținătorii de animale să aplice măsuri de protecție împotriva căpușelor. Acestea reprezintă un pericol major, fiind vectori pentru boli grave care pot pune în pericol viața câinilor și pisicilor.

 Căpușele sunt paraziți acarieni externi (arahnide) care se hrănesc cu sângele mamiferelor. Ele trăiesc în iarbă, tufișuri și zone împădurite, fiind extrem de active la temperaturi de peste 15°C. Căpușa nu sare pe gazdă, ci se prinde de blana animalului în trecere, fixându-se ulterior pe piele pentru a se hrăni.

Acești acarieni pot transmite agenți patogeni (bacterii sau paraziți) care cauzează afecțiuni sistemice grave cum ar fi babezioza (cea mai periculoasă, care distruge globulele roșii din sânge), boala Lyme (borelioza – se manifestă prin febră, pierderea poftei de mâncare și șchiopătat care poate „migra” de la un picior la altul din cauza inflamației articulațiilor), anaplasmoza și ehrlichioza (afectează celulele sângelui), hemobartoneloza (la pisici, care invadează celulele roșii, provocând anemie severă și dificultăți de respirație),  etc.

Recomandările ANSA pentru deținătorii de animale de companie:

– Verificați minuțios pielea animalului după fiecare ieșire afară, insistând pe urechi, gât și lăbuțe;

– Utilizați produse specifice recomandate de medicul veterinar, pentru deparazitarea externă (zgărzi, soluții, tablete etc.);

– În cazul depistării căpușelor, scoateți imediat insecta cu o pensetă, trăgând vertical, fără a strivi corpul acesteia pentru a nu pompa saliva infectată în animal;

– Monitorizați simptomele animalelor. Orice schimbare de comportament (apatie, refuzul hranei), după o mușcătură de căpușă, necesită vizită urgentă la veterinar.

Sănătatea animalelor depinde de responsabilitatea fiecărui deținător.


