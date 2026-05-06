Ministrul Dezvoltării Economice: „Pentru mine a fost o enigmă să văd în magazine produse din Federația Rusă”

Produsele din Federația Rusă și Belarus continuă să ajungă pe rafturile magazinelor din Republica Moldova prin mecanisme de reexport sau reambalare în alte state, a declarat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, la TVR Moldova. Portalul Anticorupție.md a arătat recent în investigația Drifting post-sancțiuni la Regia Transport Electric. Cum ajung la Chișinău companiile belaruse supuse restricțiilor că astfel de practici sunt utilizate și în alte domenii: componente produse de companii belaruse aflate sub sancțiuni ajung la Chișinău prin firme intermediare și lanțuri comerciale ocolitoare, inclusiv prin Ucraina.

Declarațiile ministrului au fost făcute în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi”, în contextul nemulțumirilor exprimate de producătorii locali, inclusiv din industria zahărului, care susțin că importurile din Rusia și Belarus le afectează activitatea.

„Pentru mine tot a fost o enigmă să văd în magazine produse din Federația Rusă și chiar am avut discuții că trebuie să întreprindem anumite activități în scopul curmării”, a declarat Osmochescu.

Potrivit acestuia, produsele pot intra în Republica Moldova prin intermediul altor teritorii vamale: „Trebuie să vedem cum ele pătrund, pentru că e vorba despre o posibilă tranziție a altor teritorii vamale, nu numai ale Uniunii Europene, dar și altor state”.

Oficialul nu exclude nici varianta ocolirii sancțiunilor prin intermediari sau reambalării în alte țări: „Posibil și o ambalare în alte state. Deci trebuie fiecare dintre aceste cazuri să le examinăm”.

Ministrul a subliniat că este necesară o intervenție mai fermă pentru a preveni astfel de practici, în contextul alinierii Republicii Moldova la sancțiunile internaționale și al procesului de retragere din CSI.

„Noi ne aliniem practic la toate sancțiunile contra Rusiei și Belarusului și ieșim din CSI (…) comerțul cu CSI este doar la 6,5% pentru moment”, a precizat acesta.

Un mecanism similar a fost deconspirat în investigația Drifting post-sancțiuni la Regia Transport Electric. Cum ajung la Chișinău companiile belaruse supuse restricțiilor, care descrie modalitățile prin care produse ale unor companii din Belarus, vizate de sancțiuni internaționale, ajung totuși în Republica Moldova prin rețele de intermediari.

În acest context, deși furnizorii direcți precum Belkommunmash sau MAZ nu mai apar în relații contractuale directe cu instituțiile municipale, piața rămâne alimentată prin operatori terți. O parte dintre aceștia participă la proceduri de achiziții publice, livrând componente compatibile, integrate ulterior în procesul de întreținere și reparație a parcului de troleibuze. În unele cazuri, traseul comercial include distribuitori regionali din Ucraina, care intermediază fluxul de piese spre Republica Moldova.